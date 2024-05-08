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Россия экспортировала более четырех тысяч вертолетов Ми-17В5 за 30 лет

24.05.2017 РИА Новости 255 0
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Ми-17В-5
Вертолет Ми-17В-5
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия за последние 30 лет поставила за рубеж более 4 тысяч многофункциональных вертолетов Ми-17В5, сообщила во вторник пресс-служба "Рособоронэкспорта" в преддверии выставки HeliRussia-2017.

Выставка вертолетной техники HeliRussia-2017 пройдет с 25 по 27 мая в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве.

"Свидетельством особой популярности вертолетов типа Ми-8/Ми-17 является тот факт, что в течение последних 30 лет экспортировано более 4000 вертолетов, и спрос на их модификации остается высоким", - говорится в сообщении.

Ожидается, что на стенде РОЭ будут представлены военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш и Ми-17В-5, объем экспорта которых за последние 10 лет превысил общий объем поставок их зарубежных аналогов, а также новейшие боевые вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52 и беспилотные летательные аппараты "Тахион" и "Орлан-10Е".

Согласно сообщению, повышенный интерес потенциальных иностранных заказчиков специалисты "Рособоронэскпрорта" прогнозируют к таким военным и гражданским вертолетам как Ми-35М, Ка-31, "Ансат" и Ка-226Т.
23.05.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Ансат
КА-226
КА-226Т
Ка-31
Ка-52
Ми-17
Ми-17В5
Ми-28Н
Ми-35
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
РОЭ

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