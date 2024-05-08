Первый индонезийский "Апач Гардиан" - фото



Летные испытания индонезийского ударного вертолета AH-64E Apache Guardian в США

Источник: Wayan Agus Летные испытания индонезийского ударного вертолета AH-64E Apache Guardian в СШАИсточник: Wayan Agus

Появились фото летных испытаний в США первого боевого вертолета Boeing AH-64E Apache Guardian, предназначенного индонезийской армии (Тentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat; TNI–AD), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на quwa.org (21 мая).

Индонезия заказала 8 таких вертолетов на сумму 1,42 млрд долл США, в контракт также входят 140 УР AGM-114R3 Hellfire-II, запасные двигатели, электронные подсистемы, запасные части, тренажеры и другое необходимое оборудование. Стоимость самих вертолетов может составить 500 млн долл. Новыми получателями вертолетов "Апач Гардиан" станут также Катар и Индия.

Сообщается, что эти вертолеты Джакарта будет использовать для борьбы с повстанцами, а также пиратами на море. Индонезия проводит масштабную модернизацию своих вооруженных сил. Сообщалось о закупке новых легких танков Kaplan MT (совместное производство турецкой FNSS и индонезийской PT Pindad), есть интерес к приобретению подводных лодок Тип 214 класса Reis и истребителей Су-35.