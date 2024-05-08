F-35. Для удешевления тоже нужны деньги
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F-35B в полете
Источник: Northrop Grumman Corporation
Компания Lockheed Martin Aeronautics Corp. получила модификацию контракта на сумму 137,8 млн долл США для программы по сокращению расходов на производство мелкосерийных партий истребителей F-35, cообщает "Военный Паритет" со ссылкой на upi.com (22 мая).
Основные работы будут проводиться на объектах в Вако (Техас), Эль-Сегундо (Калифорния), Уортон (Англия) и будут завершены к декабрю 2020 года. 80% вышеозначенных средств пойдут на удешевление производства истребителей для ВВС, остальные будут поделены между Корпусом морской пехоты и ВМС.
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23.05.2017
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