F-35. Для удешевления тоже нужны деньги



F-35B в полете

Источник: Northrop Grumman Corporation F-35B в полетеИсточник: Northrop Grumman Corporation

Компания Lockheed Martin Aeronautics Corp. получила модификацию контракта на сумму 137,8 млн долл США для программы по сокращению расходов на производство мелкосерийных партий истребителей F-35, cообщает "Военный Паритет" со ссылкой на upi.com (22 мая).

Основные работы будут проводиться на объектах в Вако (Техас), Эль-Сегундо (Калифорния), Уортон (Англия) и будут завершены к декабрю 2020 года. 80% вышеозначенных средств пойдут на удешевление производства истребителей для ВВС, остальные будут поделены между Корпусом морской пехоты и ВМС.