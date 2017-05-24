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МиГ-29СМТ уступают место новым Су-30СМ

24.05.2017 Военный паритет 754 1
Разделы: Авиация
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Су-30СМ
Посадка Су-30СМ
Источник: МО РФ

На базу ВВС России под Курском прибыла первая партия истребителей Су-30СМ, произведенных на заводе компании "Иркут" (Иркутск), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence24.pl (23 мая).

Новые боевые самолеты предназначены для замены МиГ-29СМТ на базе Курск-Калино (Kursk-Kalino). Таким образом, 14-й истребительный авиаполк оснащается истребителями, которые обладают значительно большей дальностью полета и могут нести большое количество вооружения, в том числе для поражения наземных целей.

Су-30СМ является модернизированным вариантом двухместного истребителя Су-27УБ и по своим возможностям аналогичен экспортной версии Су-30МК/МКИ, проданных ВВС Индии. Интересной видимой особенностью от Су-27УБ является переднее горизонтальное оперение типа "утка".
23.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
МиГ-29СМТ
Су-27
Су-30
Су-30МК
Компании
ИРКУТ НПК

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
1043
№1
24.05.2017 02:30
,,Легкий,, МиГ-29СМТ заменяют на Су-30СМ Это к вопросу о реальной нужности будущих  ,,легких,, МиГ-35... Главком ВКС говорит одно ,а делает другое.
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