МиГ-29СМТ уступают место новым Су-30СМ



Посадка Су-30СМ

Источник: МО РФ Посадка Су-30СМИсточник: МО РФ

На базу ВВС России под Курском прибыла первая партия истребителей Су-30СМ, произведенных на заводе компании "Иркут" (Иркутск), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence24.pl (23 мая).

Новые боевые самолеты предназначены для замены МиГ-29СМТ на базе Курск-Калино (Kursk-Kalino). Таким образом, 14-й истребительный авиаполк оснащается истребителями, которые обладают значительно большей дальностью полета и могут нести большое количество вооружения, в том числе для поражения наземных целей.

Су-30СМ является модернизированным вариантом двухместного истребителя Су-27УБ и по своим возможностям аналогичен экспортной версии Су-30МК/МКИ, проданных ВВС Индии. Интересной видимой особенностью от Су-27УБ является переднее горизонтальное оперение типа "утка".