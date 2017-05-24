МиГ-29СМТ уступают место новым Су-30СМ
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Посадка Су-30СМ
Источник: МО РФ
На базу ВВС России под Курском прибыла первая партия истребителей Су-30СМ, произведенных на заводе компании "Иркут" (Иркутск), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence24.pl (23 мая).
Новые боевые самолеты предназначены для замены МиГ-29СМТ на базе Курск-Калино (Kursk-Kalino). Таким образом, 14-й истребительный авиаполк оснащается истребителями, которые обладают значительно большей дальностью полета и могут нести большое количество вооружения, в том числе для поражения наземных целей.
Су-30СМ является модернизированным вариантом двухместного истребителя Су-27УБ и по своим возможностям аналогичен экспортной версии Су-30МК/МКИ, проданных ВВС Индии. Интересной видимой особенностью от Су-27УБ является переднее горизонтальное оперение типа "утка".
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23.05.2017
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