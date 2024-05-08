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Российское госпитальное судно "Иртыш" завершило визит в малайзийский порт Лангкави

24.05.2017 ТАСС 192 0
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ГС «Иртыш»
Госпитальное судно (ГС) «Иртыш»
Источник: foto-i-mir.ru

Судно около трех месяцев находилось в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море и сейчас возвращается во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая. /ТАСС/. Госпитальное судно Тихоокеанского флота (ТОФ) "Иртыш" завершило пятидневный визит в малайзийский порт Лангкави. Об этом сообщил представитель пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ капитан 2-го ранга Владимир Матвеев.

"В рамках визита тихоокеанцы встретились с представителями ВМС Малайзии и администрацией города. Экипаж и медицинский персонал госпитального судна Тихоокеанского флота ознакомились с достопримечательностями и историческими местами", - сказал представитель ТОФ.

Судно "Иртыш" около трех месяцев находилось в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море и сейчас возвращается во Владивосток.

Построенное в 1981 году госпитальное судно предназначено для оказания специализированной медицинской помощи. Несколько лет назад оно прошло полную модернизацию, сейчас на нем установлено самое современное медицинское оборудование. На борту судна для больных развернуто 100 мест, а во время массового приема пациентов может быть развернуто до 450. Также имеется 200 мест реабилитационного назначения.
23.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
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