Страны ОДКБ договорились сотрудничать в сфере создания сети центров по ремонту вертолетов



Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Военно-транспортный вертолет Ми-171ШИсточник: http://www.russianhelicopters.aero/

Соответствующий договор был подписан в рамках оборонной выставки "Милекс-2017"

МИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Страны - участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в рамках оборонной выставки "Милекс-2017" подписали рамочный договор о сотрудничестве в области создания сети центров по ремонту вертолетов российского производства. Об этом сегодня ТАСС рассказали в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).

"По итогам переговоров был подписан рамочный договор между предприятиями оборонно-промышленных комплексов государств - членов ОДКБ о сотрудничестве в области создания и развития сети сервисных центров по ремонту и техническому обслуживанию вертолетов российского производства на территории государств - участников ОДКБ", - сказали в холдинге.

В пресс-службе отметили, что взаимодействие в формате Организации Договора о коллективной безопасности обсуждалось в рамках делового совета при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ, который прошел во время выставки "Милекс-2017", проводившейся 20-22 мая в Минске.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что РФ и Белоруссия обсуждают проект по созданию сервисных центров по обслуживанию техники ПВО, РЭБ и бронетанковой техники. Кроме того, по его словам, обсуждается проект по созданию совместного производства ручных противотанковых гранатометов.