Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Страны ОДКБ договорились сотрудничать в сфере создания сети центров по ремонту вертолетов

24.05.2017 ТАСС 180 0
0
Понравилась новость?
 0
Ми-171Ш
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Соответствующий договор был подписан в рамках оборонной выставки "Милекс-2017"

МИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Страны - участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в рамках оборонной выставки "Милекс-2017" подписали рамочный договор о сотрудничестве в области создания сети центров по ремонту вертолетов российского производства. Об этом сегодня ТАСС рассказали в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).

"По итогам переговоров был подписан рамочный договор между предприятиями оборонно-промышленных комплексов государств - членов ОДКБ о сотрудничестве в области создания и развития сети сервисных центров по ремонту и техническому обслуживанию вертолетов российского производства на территории государств - участников ОДКБ", - сказали в холдинге.

В пресс-службе отметили, что взаимодействие в формате Организации Договора о коллективной безопасности обсуждалось в рамках делового совета при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ, который прошел во время выставки "Милекс-2017", проводившейся 20-22 мая в Минске.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что РФ и Белоруссия обсуждают проект по созданию сервисных центров по обслуживанию техники ПВО, РЭБ и бронетанковой техники. Кроме того, по его словам, обсуждается проект по созданию совместного производства ручных противотанковых гранатометов.
23.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Вертолеты России
ОДКБ
Ростех

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.05 14:11
  • 8
Рогозин сообщил о поручении президента Роскосмосу ускорить разработку ракеты сверхтяжелого класса
  • 24.05 14:07
  • 8
"Калашников" показал комплект модернизации для АК-74
  • 24.05 13:27
  • 2
Американская техника научится ориентироваться без GPS
  • 24.05 13:26
  • 4
Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин: "Марсианские экспедиции станут возможны не ранее 40-х годов"
  • 24.05 13:21
  • 7
Время беречь патроны
  • 24.05 13:07
  • 6
ВВС стран северной Европы: русофобия без границ
  • 24.05 13:03
  • 39
Представлен концепт национального ЗРК
  • 24.05 12:37
  • 8
Бюджет пикирования
  • 24.05 12:21
  • 3
Наш невнятный ответ агрессору — часть II
  • 24.05 12:18
  • 3
На смену роботам
  • 24.05 10:09
  • 11
Россия и Китай начнут производство широкофюзеляжного самолета
  • 24.05 10:05
  • 14
Как Россия снова стала "нашим врагом" (CounterPunch, США)
  • 24.05 09:45
  • 42
«Вертолеты России» не тянут без Украины
  • 24.05 08:15
  • 36
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 24.05 08:01
  • 3
Завод «Чеченавто» приступил к производству трехместного багги для военных «Чаборз М-3»
другие обсуждаемые темы