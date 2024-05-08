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Финансирование оборонных научно-исследовательских работ увеличится

24.05.2017 Ведомости 526 0
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В новой госпрограмме вооружений будет увеличено финансирование работ по созданию новых технологий
Источник: А. Гордеев / Ведомости

Несмотря на уменьшение общей стоимости новой госпрограммы вооружений

Завершающее заседание из традиционной серии совещаний в Сочи по проблемам перевооружения армии в пятницу было посвящено научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР). «Предлагаю сосредоточиться на вопросах создания перспективного технического задела на основе прорывных технологий <...> Конечно, мы обсудим и ход выполнения важнейших научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», – заявил председательствовавший на заседании Владимир Путин (цитата по сайту президента). Предыдущие совещания были посвящены вопросам формирования новой госпрограммы вооружений до 2025 г. (ГПВ-2025) в целом и закупкам вооружения для отдельных видов Вооруженных сил и родов войск. Эта программа должна быть окончательно утверждена в сентябре, а ее стоимость может составить около 17 трлн руб.

Закупок больше

346 млрд руб. составят расходы на военные НИОКР согласно закону о федеральном бюджете на 2017 г. На закупки вооружений и их ремонт с модернизацией выделено порядка 1,25 трлн руб.

Доля финансирования НИОКР в ГПВ-2025, однозначно, вырастет в сравнении с тем уровнем, который заложен в действующей ГПВ до 2020 г., уверен полковник запаса Виктор Мураховский. Ее общий объем в 2011 г. был запланирован в размере 19 трлн руб. Для создания новых поколений вооружений нужны научно-технические заделы, которые к настоящему моменту в значительной степени исчерпаны, поясняет он. Доля НИОКР вырастет за счет сокращения закупок вооружений, которых за последнее десятилетие приобретено достаточно, полагает эксперт.

Исчерпание научно-технического задела для создания нового поколения вооружений делает ненужными сами опытно-конструкторские работы по созданию их образцов для дальнейшего серийного производства, считает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. По его мнению, для восполнения научно-технического задела скорее нужны работы, которые можно было назвать более близкими к фундаментальным исследованиям. Поэтому нынешняя система управления НИОКР оборонного назначения требует адаптации к сложившейся ситуации, резюмирует Макиенко.

Инструменты для проведения таких исследований есть – например, Фонд перспективных исследований, но расходы по его программам почти на два порядка ниже, чем по НИОКР военного назначения, и составляют миллиарды, а не сотни миллиардов рублей в год, говорит бывший чиновник Минобороны. Встает вопрос, действительно ли в создавшейся ситуации необходимы дорогостоящие НИОКР по воспроизводству созданных еще в советское время платформ вооружений, пусть и оснащенных новыми системами, или хотя бы часть этих средств действительно лучше потратить на разработку новых технологий, рассуждает собеседник. При этом разработка новых платформ, которая давно вошла в решающую стадию и близка к началу серийного производства, в любом случае будет продолжена и завершена, уверен он, речь идет и о новом истребителе пятого поколения Т-50, и о новом поколении бронетехники, зенитно-ракетных систем и фрегатах проекта 23350.


Алексей Никольский
21.05.2017
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