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ВКС России получили первые бомбардировщики Су-34 программы 2017 года

24.05.2017 bmpd.livejournal.com 263 0
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Как сообщило ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), 22 мая 2017 года ПАО "Компания "Сухой" передала Министерству обороны России первую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова (НАЗ) и направились к месту своей дислокации.

Один из четырех первых фронтовых бомбардировщиков Су-34 (бортовой номер "27 красный"), построенных Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (филиалом ПАО "Компания "Сухой") по гособоронзаказу 2017 года, и переданных ВКС России 22.05.2017. Новосибирск, май 2017 года (с) stream / forums.airforce.ru

Комментарий bmpd. Таким образом, по известным сведениям, ВКС России получили первую партию из четырех фронтовых бомбардировшиков Су-34, построенных по программе 2017 года на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова ПАО "Компания "Сухой". Данные самолеты построены в рамках контракта от февраля 2012 года на 92 таких самолета и поступили для перевооружения 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа на аэродроме Хурба (близ Комсомольска-на-Амуре, Хабаровский край). Предположительно, новые четыре самолета Су-34 имеют красные бортовые номера с "24" по "27".

Ранее 277-й авиационный полк в течение 2016 года получил 16 самолетов Су-34 (машины с красными бортовыми номерами с "01" по "07", с "09" по "12", "14" и с "20" по "23"), поступивших в состав полка четырьмя партиями с мая по декабрь. Таким образом, в составе 277-го авиационного полка теперь имеется 20 бомбардировщиков Су-34.

С поставкой новых четырех Су-34 общее количество самолетов данного типа, переданных ВКС по контракту 2012 года, достигло 58 единиц. Первые два Су-34 по данному контракту были переданы в Новосибирске ВВС России 24 декабря 2013 года, следующие 18 самолетов - в 2014 году, еще 18 самолетов - в 2015 году, и 16 - в 2016 году.

С передачей ВКС России указанных четырех бомбардировщиков в 2017 году, общее количество Су-34, сданных по всем контрактам, включая семь опытных и предсерийных образцов, достигло 102 единиц. Таким образом, Су-34 стал первым "постсоветским" военным самолетом, изготовленным для внутреннего заказчика в количестве более 100 единиц.

277-й бомбардировочный полк стал третьим строевым полком ВКС России, перевооружаемым самолетами Су-34, после 47-го смешанного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа на аэродроме Балтимор (Воронеж), получившего в 2011-2013 годах 24 единицы Су-34, и 559-го отдельного бомбардировочного авиационного полка 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО России Южного военного округа на аэродроме Морозовск (Ростовская область), получившего в 2013-2015 годах 36 единиц Су-34.
23.05.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
НАЗ Чкалова
ОАК
Сухой ПАО
Проекты
Гособоронзаказ

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