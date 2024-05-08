В 2016 году Италия почти вдвое нарастила свой оружейный экспорт



Первый построенный для Польши учебно-боевой самолет Leonardo-Finmeccanica/Aermacchi М-346 Master (польский бортовой номер "7701") во время первого полета. Венегоно-Супериоре (Италия), 04.07.2016

Источник: Leonardo-Finmeccanica Первый построенный для Польши учебно-боевой самолет Leonardo-Finmeccanica/Aermacchi М-346 Master (польский бортовой номер "7701") во время первого полета. Венегоно-Супериоре (Италия), 04.07.2016Источник: Leonardo-Finmeccanica

Как пишет Michel Cabirol в статье "Armement : Exportations record pour l'Italie en 2016", опубликованной в газете "L’Opinion", вооружение Земли приносит прибыли не только Франции и традиционным странам-экспортерам, как США, Россия или Великобритания. Италия недавно опубликовала свой отчет об экспорте вооружений, из которого следует, что в 2016 году экспорт итальянский вооружений вырос на 85% и составил 14,63 млрд евро против 7,88 млрд евро в 2015 году (2,6 млрд евро в 2014 году) [речь идет об объеме новой контрактации - bmpd]. В то же время импорт Италии составил 612 млн евро (82,2% из США).

Эта впечатляющая сумма в 14,63 млрд евро должна оцениваться в сравнении со средним уровнем продаж в 2011-2015 годы (4,42 млрд евро в год), 2001-2005 годы (1,19 млрд евро) и 1991-1995 годы (1,01 млрд евро). В 2016 году Рим выдал 2599 экспортных лицензий по сравнению с 2775 в 2015 году и 1879 - в 2014 году. В 2017 году Италия также должна показать хорошие результаты. Компании Fincantieri и Leonardo должны подписать с Катаром финальные контракты на поставку боевых кораблей для ВМС этой страны на сумму 3,5 млрд евро. Ближний Восток стал "Эльдорадо" для итальянских продаж.

В 2016 году Рим заключил контракт на поставку Кувейту 28 истребителей Typhoon (производства консорциума Eurofighter: компании Airbus, BAE Systems и Leonardo) на общую сумму 7,3 млрд евро. Эти самолеты будут собираться в Италии. Без этого контракта рост итальянского экспорта в прошлом году составил бы всего 7% по сравнению с 2015 годом.

Как и большинство других продавцов вооружений, более половины итальянских контрактов пришлось на Ближний Восток (58,82%), затем на страны Евросоюза и НАТО (34,27%), и самая меньшая часть пришлась на Северную Америку (2,61%). На Ближнем Востоке Кувейт (7,706 млрд евро), Саудовская Аравия (427,5 млн евро) и Катар (341 млн евро) стали одними из 10 крупнейших покупателей итальянского оружия. За Кувейтом следует Великобритания (2,3 млрд евро), ФРГ (1,07 млрд евро), Франция (574,5 млн евро) и Испания (443,9 млн евро).

Больше всего от роста итальянского военного экспорта выиграл концерн Leonardo. Эта компания получила новых контрактов на сумму 11,56 млрд евро или 79,3% от всего итальянского оружейного экспорта в 2016 году . На втором месте идет производитель авиационных двигателей компания GE Avio (985 млн евро, 6,76% от объема контрактов).

За ними следуют итальянских филиал германского концерна Rheinmetall - RWM Italia (489,5 млн евро), MBDA Italia (314,94 млн евро) и Iveco Defense Vehicles (189 млн евро). Продажи Rheinmetall при помощи Италии составили 910 млн евро. На 13 месте разместилась компания Thales Alenia Space Italia, чей военный экспорт составил 28,4 млн евро.

Комментарий bmpd. Как нетрудно убедиться, феноменальный рост контрактации итальянского военного экспорта в 2016 году обеспечил контракт на поставку Кувейту 28 истребителей Eurofighter Typhoon с итальянской производственной линии, давший ровно половину всего объема - 7,3 млрд евро из 14,63 млрд евро. Основная часть контрактов на поставки в Великобританию, Германию и Испанию (суммарно 3,8 млрд евро) также связана с субподрядными работами по совместному производству истребителей Eurofighter Typhoon.