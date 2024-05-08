Саудовская Аравия приобретет базовые патрульные самолеты Р-8А Poseidon

Как сообщила 21 мая 2017 года американская корпорация Boeing в своем пресс-релизе о подписанных ею с саудовской стороной во время официального визита в Саудовскую Аравию 20 мая президента Соединенных Штатов Дональда Трампа соглашений, в числе прочего Саудовская Аравия подписала документ о намерении приобрести новые базовые патрульные самолеты Boeing Р-8А Poseidon.

Подробности данных саудовских планов не сообщаются, но ранее в американских СМИ уже появлялись сообщения о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность закупки от четырех до шести самолетов Р-8А. До настоящего времени Саудовская Аравия вообще не располагала морской патрульной авиацией.

Базовый патрульный самолет Boeing Р-8А Poseidon (номер ВМС США 168853, серийный номер 44145 / 5338) из состава патрульной эскадрильи VP-16 авиации ВМС США на авиабазе Кефлавик в Исландии, 28.04.2017 (с) Matthew Skoglund / ВМС США

Напомним, что к настоящему времени иностранными заказчиками самолетов семейства Р-8 уже стали Индия (получившая восемь самолетов P-8I с 2012 по 2015 годы и заказавшая еще четыре), Австралии (заказавшая 15 самолетов Р-8А, первый самолет был поставлен в 2016 году), Великобритания (заказавшая девять самолетов Р-8А с поставкой в 2019-2021 годах) и Норвегия (заказавшей пять самолетов Р-8А с поставкой в 2021-2022 годах). ВМС США заказали 117 самолетов Р-8А, из которых с 2012 года поставлены уже более 50 (50-й самолет был передан 5 января 2017 года). В апреле 2017 года стало известно о возможной продаже четырех самолетов Р-8А Новой Зеландии.