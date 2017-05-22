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Как американские ВМС намерены одолеть китайскую и российскую ПВО (The National Interest, США)

23.05.2017 ИноСМИ 722 0
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Самолеты на палубе авианосца "Джордж Вашингтон"
Самолеты на палубе авианосца "Джордж Вашингтон"
Источник: © flickr.com, U.S. Pacific Command

Авиационно-техническое командование ВМС США провело очень важную оценку проекта по созданию постановщика помех нового поколения.

Создаваемая компанией Raytheon станция радиоэлектронных помех AN/ALQ-249 станет важнейшим элементом самолета ВМС США EA-18G Growler в противодействии современным зенитно-ракетным комплексам российского и китайского производства С-400 и HQ-9. Находящиеся на вооружении постановщики помех ALQ-99 не очень эффективны против этих передовых систем ПВО, поскольку им уже 40 лет.

"Отдел бортовых систем активного радиоэлектронного подавления и отдел управления программой EA-6B в конце апреля провели очень важную оценку проекта по созданию постановщика помех нового поколения AN/ALQ-249 на авиабазе ВМС Патуксент-Ривер, штат Мэриленд, - говорится в заявлении Авиационно-технического командования ВМС. - Во время оценки эксперты пришли к выводу, что проектирование и разработка проходят по плану с выполнением всех требований, предъявляемых к боевой авиации, и в связи с этим можно переходить к изготовлению, демонстрации и испытаниям".

Поскольку экспертная оценка завершена, отвечающие за установку и сопряжение новой системы на самолете Growler компании Raytheon и Boeing перейдут теперь к заключительному этапу проектирования и изготовления. "Сейчас мы находимся на этапе конструктивной доработки и изготовления опытного образца. Этим занимается компания Raytheon Space and Air Systems, являющаяся главным подрядчиком, и Boeing, которая осуществляет работы по интеграции системы в самолете EA-18G Growler, - отмечается в заявлении Авиационно-технического командования ВМС. - После принятия станции AN/ALQ-249 на вооружение в ВМС полностью изменятся методы ведения радиоэлектронной борьбы".

Новый постановщик помех, в котором используются фазированные антенные решетки на основе нитрида галлия, намного совершеннее и эффективнее действующих систем ALQ-99. Обладая возможностью электронного сканирования и инновационными возможностями по постановке помех, эта система с открытой архитектурой станет существенным дополнением к арсеналу самолета Growler.

Постановщик помех особенно эффективен в сочетании с современной аппаратурой передачи данных, такой как система сетевого обмена тактическими данными целеуказания (TTNT), которая передает информацию во много раз быстрее, чем Link-16. "Эта система справится с новыми, самыми современными угрозами в условиях возрастания плотности таких угроз благодаря новейшей активной фазированной антенной решетке (AESA), а также цифровым и программным технологиям", - говорится в заявлении командования.

Первые образцы нового постановщика помех должны быть приняты в эксплуатацию к 2021 году. Но в ВМС уже начали работу над последующими вариантами системы, которые будут работать в низком и высоком диапазоне частот. Второй вариант системы, который может быть принят на вооружение в конце 2020-х годов, будет ставить помехи низкочастотным РЛС дальнего обнаружения, которые способны обнаруживать самолеты-невидимки. Третий вариант будет предназначен для противодействия высокочастотным РЛС управления огнем. В совокупности три версии станций радиоэлектронного противодействия составят комплексную систему, очень похожую на сегодняшнюю ALQ-99, однако станции эти будут намного эффективнее.

Программа создания постановщика помех нового поколения является приоритетом для флота, так как современных зенитно-ракетных комплексов типа С-400 и HQ-9 в мире становится все больше. Его с нетерпением ожидают в войсках.


Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)
22.05.2017
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принадлежат ИноСМИ
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
HQ-9
С-400 Триумф
Компании
Boeing
Navantia
Raytheon

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