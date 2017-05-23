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Рогозин сообщил о поручении президента Роскосмосу ускорить разработку ракеты сверхтяжелого класса

23.05.2017 Интерфакс-АВН 757 2
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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
Источник: Олеся Курпяева/ РГ

Бочаров ручей (Сочи). 22 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить разработку ракеты сверхтяжелого класса, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Разговор у президента шел также и о серьезной перспективе - перспективе создания ракеты сверхтяжелого класса. Президентом поставлена задача перед Роскосмосом обеспечить ускорение этих работ за счет разработки всех тех технологий, которые были представлены генеральными конструкторами", - сказал Д.Рогозин в понедельник журналистам по итогам совещания у президента РФ Владимира Путина по развитию космической отрасли.
22.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
snc
505
№1
23.05.2017 10:23
Надеюсь полезная нагрузка для которой будут строить эту ракету будет создаваться параллельно.
0
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RU
forumow
2905
№2
23.05.2017 10:51
Нужна не просто сверхтяжелая, но и многоразовая! Одноразовый "сверхтяж" - ракета для флаговтыка...
0
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