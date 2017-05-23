Рогозин сообщил о поручении президента Роскосмосу ускорить разработку ракеты сверхтяжелого класса
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Дмитрий Рогозин
Источник: Олеся Курпяева/ РГ
Бочаров ручей (Сочи). 22 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить разработку ракеты сверхтяжелого класса, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"Разговор у президента шел также и о серьезной перспективе - перспективе создания ракеты сверхтяжелого класса. Президентом поставлена задача перед Роскосмосом обеспечить ускорение этих работ за счет разработки всех тех технологий, которые были представлены генеральными конструкторами", - сказал Д.Рогозин в понедельник журналистам по итогам совещания у президента РФ Владимира Путина по развитию космической отрасли.
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22.05.2017
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snc
505
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№1
23.05.2017 10:23
Надеюсь полезная нагрузка для которой будут строить эту ракету будет создаваться параллельно.
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