Рогозин сообщил о поручении президента Роскосмосу ускорить разработку ракеты сверхтяжелого класса



Дмитрий Рогозин

Источник: Олеся Курпяева/ РГ Дмитрий РогозинИсточник: Олеся Курпяева/ РГ

Бочаров ручей (Сочи). 22 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить разработку ракеты сверхтяжелого класса, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Разговор у президента шел также и о серьезной перспективе - перспективе создания ракеты сверхтяжелого класса. Президентом поставлена задача перед Роскосмосом обеспечить ускорение этих работ за счет разработки всех тех технологий, которые были представлены генеральными конструкторами", - сказал Д.Рогозин в понедельник журналистам по итогам совещания у президента РФ Владимира Путина по развитию космической отрасли.