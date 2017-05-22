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Депутат рассказал о выгоде от военного сотрудничества с Филиппинами и КНР

23.05.2017 РИА Новости 442 0
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Андрей Красов
Андрей Красов
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Заявление президента Филиппин Родриго Дутерте о возможности создания военного альянса с Москвой и Пекином свидетельствует о том, что многие государства "наелись" демократии по-американски; такое трехсторонне военное сотрудничество могло бы быть полезным и взаимовыгодным для наших стран, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Президент Филиппин Родриго Дутерте, комментируя возможность создания военного альянса с Москвой и Пекином, заявил, что сейчас в мире "можно полагаться только на слова России и Китая".

"Многие государства "наелись" демократии по-западному, по-американски, "наелись" цветными революциями, разрушением государственности, как это было в Ираке и Ливии, мир "наелся" исключительности и непредсказуемости США. Действия американской администрации действительно непредсказуемы. Лидер Филиппин справедливо это заметил. Один лидер за другим говорят "нет" всему этому беззаконию, всей этой несистемности и однополярности", - сказал Красов РИА Новости.

Он считает, что военный альянс с Филиппинами и КНР был бы актуален и взаимовыгоден.

"Мы за союзы, которые будут помогать сохранять безопасность в мире, которые будут обеспечивать добрые отношения между разными странами. Мы против того, чтобы НАТО и западная коалиция, бряцая оружием, устанавливала псевдодемократические порядки в любом регионе мира", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что в России производится высококлассное оружие и техника, которые все больше и больше вызывают интерес во многих государствах мира. "Не зря президент Филиппин уже заявлял, что он может отказаться от техники и вооружений, поставляемых США, в пользу других стран, в том числе и России. У нас прекрасные военные кадры, военные специалисты, которые могут обучить военные кадры Филиппин, в том числе на нашей технике. У нас прекрасные военно-учебные заведения. Мы могли бы готовить военные кадры", - сказал Красов.

По его словам, также Россия и Филиппины могли бы участвовать в совместных учениях на территориях как одной, так и другой страны. "Проведение учений на их местности будет расширять кругозор наших военнослужащих. Опять же даст возможность проверить нашу технику и вооружения в тех условиях. В целом спектр тем для сотрудничества очень широк", - отметил парламентарий.

В конце апреля глава минобороны Филиппин Делфин Лорензана на встрече со своим российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что Россия и Филиппины намерены подписать в мае соглашение о сотрудничестве в области обороны в ходе визита в РФ президента Дутерте. По его словам, после подписания соглашения с Москвой он намерен рассмотреть вопрос о приобретении у России военных самолетов и стрелкового оружия. Лорензана также отмечал, что Филиппины могут заинтересоваться закупкой вертолетов, подводных лодок и бронетехники из России.
22.05.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
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Китай
Ливия
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