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Белорусская модернизация танка Т-72

23.05.2017 bmpd.livejournal.com 437 0
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На проходящей в Минске (Белоруссия) с 20 по 22 мая 2017 года 8-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2017, белорусские компания "Белтехэкспорт", ОАО "140 ремонтный завод" (Борисов) и ОАО "Пеленг" (Минск) представили модернизированный танк T-72БМЭ, являющийся результатом "глубокой модернизации" танков Т-72.

Модернизированный в Белоруссии танк Т-72БМЭ в экспозиции выставки MILEX-2017. Минск, 20.02.2017 (с) Дарья Бурякина / 42.tut.by

В пресс-релизе выставки сообщается, что основная суть модернизации танка Т-72БМЭ заключается в установке нового прицельного комплекса с тепловизионным прицелом, усилении броневой защиты путем эффективного сочетания монолитной и комбинированной бронезащиты с дополнительной установкой динамической защиты и противокумулятивных экранов, увеличении подвижности за счет установки более мощного двигателя, а также автономности при ведении засадных и оборонительных действий за счет использования встроенного автономного источника питания.

Основными отличительными элементами танка Т-72БМЭ являются:

  • установка комплексной системы управления "ЭССА-72У", включающей многоканальный тепловизионный прицел, баллистический вычислитель, телевизионные индикаторы и прицел-дублер командира танка, что обеспечивает эффективное поражение объектов противника на максимальной дальности в любых погодных условиях днем и ночью;
  • установка комплекта датчиков (датчик ветра, датчик положения пушки, датчик атмосферного давления, датчики крена и тангажа, датчик положения пушки), что позволило существенно снизить время наведения на цель повысить точность стрельбы с места и в движении;
  • обеспечение возможности ведения огня всеми типами 125-мм выстрелов, включая современные танковые управляемые снаряды;
  • установка комплекта динамической защиты типа "Контакт-1" [а также защитных решетчатых экранов];
  • установка системы 902Б "Туча" с восемью пусковыми установками;
  • установка двигателя В-84МС мощностью 840 л.с.;
  • установка цифровой УКВ радиостанции последнего поколения БАРРЕТТ-2082+;
  • установка современного инфракрасного или тепловизионного прибора механика-водителя;
  • установка автономного дизельного источника питания для обеспечения работы основных систем танка в обороне и экономии ресурса основного двигателя.

Модернизированный в Белоруссии танк Т-72БМЭ в экспозиции выставки MILEX-2017. Минск, 20.02.2017 (с) Дарья Бурякина / 42.tut.by

Модернизированный в Белоруссии танк Т-72БМЭ в экспозиции выставки MILEX-2017. Минск, 20.02.2017 (с) kp.by
22.05.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
Т-72
Компании
140 РЗ
Пеленг

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