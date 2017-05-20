

Обмундирование военнослужащих танковых войск. 20.05.2017

Источник: Сергей Птичкин / rg.ru Обмундирование военнослужащих танковых войск. 20.05.2017Источник: Сергей Птичкин / rg.ru

Танкистам вернули черные комбинезоны. А форма для боя стала огнеустойчивой и невидимой в тепловизоры

20 мая в 4-й гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознаменной дивизии имени им. Ю.В. Андропова отмечалось 75-летие 12-го гвардейского Краснознаменного Шепетовского орденов Суворова и Кутузова 2-й степени танкового полка.

Показали современную экипировку. Ветераны сразу обратили внимание и обрадовались тому, что увидели танкистов, облаченных в черные комбинезоны. За четверть века бесконечного реформирования Вооруженных сил не оставили в стороне и танковые войска. Кому-то показалось, что черный цвет не отвечает эпохам перемен, лучше подходит зеленый камуфляж. И танкисты стали похожими на обычных мотострелков.

Только не учли, что танк - это боевая машина, в которой не полевые цветочки благоухают, а горюче-смазочные материалы. Солярка, керосин и различные масла имеют обыкновение быстро превращать камуфляж во что-то замызганное.

Здравый смысл вернулся. Для повседневной работы со своими машинами танкисты теперь имеют легкие, очень удобные и практичные комбинезоны черного цвета. Если работа в парке, то на голове черный берет, если полигонные выезды, то классические шлемофоны.

Если же предстоит участвовать в боевых действиях, то танковые экипажи облачаются в специальные плотные комбинезоны пятнистой, так называемой, цифровой окраски. Они отличаются тем, что не горят и предохраняют от мелких осколков. В том случае, если машину выведут из строя, и экипаж будет вынужден ее покинуть, специальная расцветка уменьшит видимость людей в системах технического зрения противника. На голове вместо шлемофона - каска из прочных композиционных материалов.

Так что форма современных танкистов стала элегантной и практичной, как в мирной жизни, так и на войне.

Сергей Птичкин