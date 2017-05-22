"Ярослав Мудрый" успеет до Дня ВМФ



Фрегат "Ярослав Мудрый" пр. 11540 "Ястреб"

Источник: navyrecognition.com Фрегат "Ярослав Мудрый" пр. 11540 "Ястреб"Источник: navyrecognition.com

Фрегат "Ярослав Мудрый" пр. 11540 "Ястреб" прибыл на верфь в Кронштадте на северо-западе России для ремонта, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (20 мая).

Представитель верфи Глеб Чубинский заявил сайту Flotprom, что ремонт начнется до конца недели и завершится в середине июня. Будут отремонтированы подводная часть корпуса, рулевой блок, затем произведена покраска этой части фрегата. Отмечается, что во время ремонта часть экипажа корабля останется на его борту.

Ранее фрегат был отремонтирован на верфи "Янтарь" в Калиниграде на западе России, одна из турбин прошла ремонт на заводе компании "Металлист-Самара" в Поволжье. Ожидается, что корабль примет участие в морском параде в Санкт-Петербурге в честь дня Военно-морского флота РФ (последнее воскресенье июля - прим. ВП).