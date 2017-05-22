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Объединенный учебный центр ВМФ России за зимний период обучения подготовил для флота более 3000 специалистов

23.05.2017 ЦАМТО 162 0
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Военнослужащие ВМС РФ
Военнослужащие ВМС РФ
Источник: Александр Карпушкин/ТАСС, архив

ЦАМТО, 22 мая. В Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге подведены итоги работы за последние годы. Показателем эффективности программ обучения является свыше 14 подготовленных экипажей кораблей нового поколения.

"Только за зимний период обучения наш центр подготовил к службе на флотах свыше 3000 военнослужащих по 54 военно-учетным специальностям, более 15 подразделений морской пехоты общей численностью около 350 человек, свыше 300 военнослужащих контрактной службы по 21 военно-учетной специальности", – цитирует Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ начальника Объединенного учебного центра ВМФ России капитана 1 ранга Леонида Зинченко.

"Мы имеем в своем составе 8 структурных подразделений в Санкт-Петербурге, Севастополе, Северодвинске и Владивостоке. Эта система позволяет качественно и интенсивно осуществлять подготовку военнослужащих контрактной и срочной службы, офицерского состава", – пояснил он.
22.05.2017
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Россия
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Минoбороны РФ

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