Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В ВДВ готовят 10 тыс. боевых машин для применения в условиях экстремальной жары и пыли

23.05.2017 Интерфакс-АВН 533 0
0
Понравилась новость?
 +3
БМД-4М
Боевая гусеничная плавающая машина десанта БМД-4М
Источник: http://www.tplants.com/

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Воздушно-десантные войска до конца мая 2017 года подготовят более 10 тыс. единиц боевой и специальной техники для работы в условиях экстремальной жары и высокой запылённости, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В соединениях и воинских частях ВДВ завершена основная фаза перевода вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на летний режим эксплуатации", - отметили в Минобороны.

В течение месяца специалисты ВДВ по ремонту и эксплуатации обслуживали и готовили к летнему периоду обучения боевую и специальную технику. Всего более 10 тысяч единиц ВВСТ было подготовлено к ее применению в условиях экстремальной жары и высокой запыленности.

Все регламентные работы на колесной, гусеничной, автомобильной и бронированной военной технике проводились в парках в местах дислокации войск и в полевых условиях. С экипажами боевых машин и водителями автомобилей проведены занятия по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации боевой техники в условиях высоких летних температур, в том числе в горах.

Проверки качества подготовки техники к летнему периоду эксплуатации окончатся до 25 мая.

В ходе проверок на каждой единице техники будет выполнено от 30 до 50 технических операций, выявляющих работоспособность агрегатов, электрических и информационных систем, правильность регулировок основных узлов, качество проведения работ по замене масел, смазок, охлаждающей жидкости.

К работам привлекались штатные экипажи и специализированные бригады, а для выполнения наиболее сложных работ специалисты предприятий - изготовителей военной техники.

В настоящее время комиссии специалистов ВДВ проводят в соединениях и воинских частях комплексную проверку качества и полноты подготовки вооружения и военной техники (ВВТ) к летним условиям эксплуатации и готовности к их боевому применению.

"Проведение таких мероприятий направленно на выявление и своевременное устранение недостатков в обеспечении надежности и боевой готовности ВВТ в летний период. В соответствии с планом весь комплекс мероприятий по переводу техники ВДВ на летний режим эксплуатации будет завершен к концу мая 2017 года", - сообщили в российском военном ведомстве.
22.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Боев Сергей
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.05 13:31
  • 7
Россия и Китай начнут производство широкофюзеляжного самолета
  • 23.05 12:21
  • 13
Паника в Вашингтоне после парада в Москве
  • 23.05 11:50
  • 20
Представлен концепт национального ЗРК
  • 23.05 11:22
  • 5
ВВС НАТО: сокрытие истины о потерях
  • 23.05 11:20
  • 11
Ядерный психоз крепчает
  • 23.05 11:17
  • 85
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 23.05 10:51
  • 2
Рогозин сообщил о поручении президента Роскосмосу ускорить разработку ракеты сверхтяжелого класса
  • 23.05 10:41
  • 3
Новая госпрограмма вооружений: не числом, а умением
  • 23.05 09:56
  • 9
Как Россия снова стала "нашим врагом" (CounterPunch, США)
  • 23.05 09:13
  • 34
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 23.05 08:19
  • 1
L-15. "Лепят как пельмени"
  • 23.05 07:27
  • 7
Рогозин рассказал о перспективах создания российского авианосца
  • 23.05 07:15
  • 43
Назван срок создания дирижабля для российской армии
  • 23.05 03:42
  • 29
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 23.05 03:37
  • 1
Боевые роботы уже готовы к использованию - Путина познакомили с боевым роботом-аватаром
другие обсуждаемые темы