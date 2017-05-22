В ВДВ готовят 10 тыс. боевых машин для применения в условиях экстремальной жары и пыли



Боевая гусеничная плавающая машина десанта БМД-4М

Источник: http://www.tplants.com/ Боевая гусеничная плавающая машина десанта БМД-4МИсточник: http://www.tplants.com/

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Воздушно-десантные войска до конца мая 2017 года подготовят более 10 тыс. единиц боевой и специальной техники для работы в условиях экстремальной жары и высокой запылённости, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В соединениях и воинских частях ВДВ завершена основная фаза перевода вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на летний режим эксплуатации", - отметили в Минобороны.

В течение месяца специалисты ВДВ по ремонту и эксплуатации обслуживали и готовили к летнему периоду обучения боевую и специальную технику. Всего более 10 тысяч единиц ВВСТ было подготовлено к ее применению в условиях экстремальной жары и высокой запыленности.

Все регламентные работы на колесной, гусеничной, автомобильной и бронированной военной технике проводились в парках в местах дислокации войск и в полевых условиях. С экипажами боевых машин и водителями автомобилей проведены занятия по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации боевой техники в условиях высоких летних температур, в том числе в горах.

Проверки качества подготовки техники к летнему периоду эксплуатации окончатся до 25 мая.

В ходе проверок на каждой единице техники будет выполнено от 30 до 50 технических операций, выявляющих работоспособность агрегатов, электрических и информационных систем, правильность регулировок основных узлов, качество проведения работ по замене масел, смазок, охлаждающей жидкости.

К работам привлекались штатные экипажи и специализированные бригады, а для выполнения наиболее сложных работ специалисты предприятий - изготовителей военной техники.

В настоящее время комиссии специалистов ВДВ проводят в соединениях и воинских частях комплексную проверку качества и полноты подготовки вооружения и военной техники (ВВТ) к летним условиям эксплуатации и готовности к их боевому применению.

"Проведение таких мероприятий направленно на выявление и своевременное устранение недостатков в обеспечении надежности и боевой готовности ВВТ в летний период. В соответствии с планом весь комплекс мероприятий по переводу техники ВДВ на летний режим эксплуатации будет завершен к концу мая 2017 года", - сообщили в российском военном ведомстве.