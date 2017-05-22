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"Калашников" использует опыт "Соратника" при создании новых роботов

23.05.2017 Интерфакс-АВН 347 0
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Робот "Соратник"
Робот "Соратник"
Источник: © Виталий Кузьмин

Серийного производства робота "Соратник" не будет

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Концерн "Калашников" завершил испытания боевого робота "Соратник", планирует использовать наработки при создании других дистанционно-управляемых комплексов, сообщил "Интерфаксу" в понедельник генеральный директор концерна Алексей Криворучко.

"Испытания боевого робота "Соратник" завершены в рамках аванпроекта. Вопрос о его использовании в подразделениях Минобороны РФ необходимо адресовать непосредственно в военное ведомство", - сказал он.

А.Криворучко сообщил, что "Соратник" не планировался к принятию на вооружение, серийного производства робота не будет.

На вопрос, проводились ли испытания "Соратника" в боевых условиях, А.Криворучко ответил: "Вопрос находится в компетенции Минобороны РФ".

"В рамках работы по аванпроекту была проведена отработка конструкторских и инженерных решений, которые могут быть использованы при создании других робототехнических дистанционно-управляемых комплексов", - заявил А.Криворучко.

"Соратник" вооружен крупнокалиберным пулемётом "Корд".

"В рамках работы по аванпроектру "Соратник" были отработаны конструкторско-технологические решения, необходимые для создания нового образца в рамках опытно-конструкторской работы. В этой связи разработка нового вооружения для "Соратника" вестись не будет", - сказал А.Криворучко.

Он сообщил, что к "Соратнику", который разрабатывался по заказу Минобороны РФ, есть интерес со стороны других силовых структур.

Боевые возможности "Соратника" концерн "Калашников" впервые представил прошлой осенью на военно-техническом форуме "Армия-2016". "Калашников" получил главный приз форума.

Бронированная гусеничная машина "Соратник" предназначена для ведения разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, разминирования и разграждения. Комплекс может использоваться в качестве машины огневой поддержки или войсковой разведки, для подвоза боеприпасов и ГСМ, эвакуации раненных и сторожевого охранения.

У "Соратника" есть защищенные средства и системы связи, техническое зрение. Робот способен работать в пассивном режиме до 10 суток и обнаруживать цели на расстоянии до 2500 метров. "Соратник" способен взаимодействовать с беспилотниками.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.
22.05.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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