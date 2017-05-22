ВС РФ получат истребитель МиГ-35 по новой госпрограмме вооружения - ОАК



С. Шойгу в Ейске, март 2016г.

Источник: МО РФ С. Шойгу в Ейске, март 2016г.Источник: МО РФ

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Контракт на поставку в войска многоцелевого истребителя поколения "4++" МиГ-35 будет подписан после завершения госиспытаний, сообщил "Интерфаксу" вице-президент по инновациям "Объединенной авиастроительной корпорации" Сергей Коротков.

"Есть порядок создания авиационной техники. В рамках этого порядка, мы должны провести испытания, после их окончания и получения акта государственных испытаний будет принято решение о закупке этих самолетов", - заявил С.Коротков.

Он отметил, что принципиальное решение о закупке этих самолетов Минобороны РФ уже принято. Контракт будет включен в ближайшую Госпрограмму вооружения, сказал С.Коротков.

Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что военные довольны истребителем МиГ-35.

"Испытания идут планово. Хорошая машина",- сказал Ю.Борисов "Интерфаксу".

МиГ-35 - самый совершенный в семействе истребителей "МиГ". Этот самолет относится к поколению "4++" и рассматривается как переходное звено к истребителю пятого поколения. Самолёт оснащён радиоэлектронным оборудованием, которое позволяет применять все средства авиационного поражения.

Главком ВКС Виктор Бондарев ранее заявлял, что весь парк легких истребителей будет заменен на МиГ-35. По словам главкома, истребитель может быть оснащен лазерным оружием.

В настоящее время МиГ-35 проходит испытания. По данным руководства корпорации "МиГ", они продлятся два года.

Минобороны в мае направит проект государственной программы вооружения на 2018-2025 годы в коллегию Военно-промышленной комиссии, сообщил 12 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Программа должна быть сформирована к 1 июля и окончательно утверждена в конце 2017 года, сказал в марте "Интерфаксу" Д.Рогозин.

Среди приоритетов новой госпрограммы - достижение к 2020 году оснащенности Вооруженных сил РФ современным вооружением и техникой до уровня 70%, развитие сил ядерного сдерживания и средств воздушно-космической обороны, сказал ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов.