Российские средства ПВО вызвали интерес на выставке в Минске
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9К317Э "Бук-М2Э" на колесном шасси МЗКТ-6922
Источник: http://rbase.new-factoria.ru/
Кроме того, повышенным вниманием пользовались образцы авиационной техники, колесная и гусеничная техника сухопутных войск, средства радиолокации, РЭБ и разведки
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские средства ПВО различного радиуса действия, представленные на выставке "Милекс-2017" в Минске, вызвали повышенный интерес у потенциальных заказчиков, сообщила пресс-служба "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех").
"Наибольший интерес на полях выставки партнеры "Рособоронэкспорта" проявили к российским средствам ПВО различного радиуса действия, например, зенитным ракетным системам типа С-300, зенитным ракетным комплексам "Бук-М2Э" и "Тор-М2КМ", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.
Кроме того, повышенным вниманием гостей выставки пользовались новейшие образцы российской авиационной техники, колесная и гусеничная техника сухопутных войск, средства радиолокации, радиоэлектронной борьбы и разведки, а также другие образцы военной техники.
"Весьма интересные встречи состоялись и с представителями таких стран, как Ангола, Болгария, Греция, Египет, Иран, Казахстан, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Турция", - приводятся в сообщении слова главы объединенной делегации Ростеха и "Рособоронэкспорта", начальника департамента безопасности "Рособоронэксопрта" Валерия Варламова.
Выставка проходит с 20 по 22 мая в Минске.
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22.05.2017
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