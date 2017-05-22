Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российские средства ПВО вызвали интерес на выставке в Минске

23.05.2017 ТАСС 303 0
0
Понравилась новость?
 0
Бук-М2Э на МЗКТ-6922
9К317Э "Бук-М2Э" на колесном шасси МЗКТ-6922
Источник: http://rbase.new-factoria.ru/

Кроме того, повышенным вниманием пользовались образцы авиационной техники, колесная и гусеничная техника сухопутных войск, средства радиолокации, РЭБ и разведки

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские средства ПВО различного радиуса действия, представленные на выставке "Милекс-2017" в Минске, вызвали повышенный интерес у потенциальных заказчиков, сообщила пресс-служба "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех").

"Наибольший интерес на полях выставки партнеры "Рособоронэкспорта" проявили к российским средствам ПВО различного радиуса действия, например, зенитным ракетным системам типа С-300, зенитным ракетным комплексам "Бук-М2Э" и "Тор-М2КМ", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Кроме того, повышенным вниманием гостей выставки пользовались новейшие образцы российской авиационной техники, колесная и гусеничная техника сухопутных войск, средства радиолокации, радиоэлектронной борьбы и разведки, а также другие образцы военной техники.

"Весьма интересные встречи состоялись и с представителями таких стран, как Ангола, Болгария, Греция, Египет, Иран, Казахстан, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Турция", - приводятся в сообщении слова главы объединенной делегации Ростеха и "Рособоронэкспорта", начальника департамента безопасности "Рособоронэксопрта" Валерия Варламова.

Выставка проходит с 20 по 22 мая в Минске.
22.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Ангола
Болгария
Греция
Египет
Иран
Казахстан
Китай
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Сербия
Сингапуp
Турция
Продукция
Tор-М2
Бук-М2
С-300
Компании
Ростех
РОЭ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.05 13:31
  • 7
Россия и Китай начнут производство широкофюзеляжного самолета
  • 23.05 12:21
  • 13
Паника в Вашингтоне после парада в Москве
  • 23.05 11:50
  • 20
Представлен концепт национального ЗРК
  • 23.05 11:22
  • 5
ВВС НАТО: сокрытие истины о потерях
  • 23.05 11:20
  • 11
Ядерный психоз крепчает
  • 23.05 11:17
  • 85
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 23.05 10:51
  • 2
Рогозин сообщил о поручении президента Роскосмосу ускорить разработку ракеты сверхтяжелого класса
  • 23.05 10:41
  • 3
Новая госпрограмма вооружений: не числом, а умением
  • 23.05 09:56
  • 9
Как Россия снова стала "нашим врагом" (CounterPunch, США)
  • 23.05 09:13
  • 34
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 23.05 08:19
  • 1
L-15. "Лепят как пельмени"
  • 23.05 07:27
  • 7
Рогозин рассказал о перспективах создания российского авианосца
  • 23.05 07:15
  • 43
Назван срок создания дирижабля для российской армии
  • 23.05 03:42
  • 29
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 23.05 03:37
  • 1
Боевые роботы уже готовы к использованию - Путина познакомили с боевым роботом-аватаром
другие обсуждаемые темы