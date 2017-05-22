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Филиппины заинтересованы в поставках из России ракет и самолетов

23.05.2017 РИА Новости 453 0
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Родриго Дутерте
Родриго Дутерте
Источник: © AP Photo / Bullit Marquez

ДАВАО (ФИЛИППИНЫ), 22 мая - РИА Новости. Филиппины заинтересованы в поставках из РФ стрелкового оружия, высокоточных ракет, вертолетов и самолетов, заявил президент Филиппин Родриго Дутерте в интервью российским СМИ.

По его словам, оружие необходимо властям Филиппин для борьбы с вооруженными группировками.

"Мы просто сражаемся с мятежниками, такими же, какие раньше были в России. Это просто немногочисленные бандиты, сеющие хаос. Их не так много. И не всегда нужна (тяжелая) техника, оружие для борьбы с ними. Но нужны разведданные, нужно высокоточное оружие. А у нас таких технологий нет. Речь о стрелковом оружии, о ракетах, которые могут точно поражать цели. И, может быть, что еще очень важно в условиях борьбы с повстанцами - вертолеты или самолеты. Не реактивные, винтовые, не такие дорогие и более эффективные в противостоянии с небольшими группами террористов в районах конфликтов", - сказал он.

Министр обороны Филиппин Делфин Лорензана ранее заявил, что рассмотрит вопрос о приобретении у России военных самолетов и стрелкового оружия после подписания соглашения с Москвой о сотрудничестве в сфере обороны. В конце апреля Лорензана на встрече с российским министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что Россия и Филиппины намерены подписать в мае соглашение о сотрудничестве в области обороны в ходе визита в РФ филиппинского президента Родриго Дутерте. Лорензана также отмечал, что Филиппины могут заинтересоваться закупкой вертолетов, подводных лодок и бронетехники из России.
22.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Филиппины
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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