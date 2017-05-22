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Белорусский Т-72 с австралийской радиостанцией

23.05.2017 Военный паритет 322 0
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Т-72БМЭ
Т-72БМЭ
Источник: фото Yuri Markov

Белорусская компания "140-1 ремонтный завод" разработала пакет модернизации для танка Т-72БМЭ, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence-blog.com (21 мая).

Новинка представлена на выставке MILEX-2017. Танк оснащен прицельной системой наводчика ECCA-72U, которая позволяет обеспечить поражение цели на дальности 5-7 км, опознавание цели возможно на дистанции до 10 км, кроме того, машина имеет современную радиостанцию Barret-2082 производства Австралии.

Мощность двигателя увеличена на 60 л.с. и доведена до 840 л.с. Более продуманное размещение панелей системы динамической защиты "Контакт-1" устраняет некоторые уязвимости танка по сравнению с Т-72Б, сообщает источник.
22.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
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Страны
Австpалия
Белоруссия
Продукция
Т-72
Т-72Б

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