Белорусский Т-72 с австралийской радиостанцией
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Т-72БМЭ
Источник: фото Yuri Markov
Белорусская компания "140-1 ремонтный завод" разработала пакет модернизации для танка Т-72БМЭ, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence-blog.com (21 мая).
Новинка представлена на выставке MILEX-2017. Танк оснащен прицельной системой наводчика ECCA-72U, которая позволяет обеспечить поражение цели на дальности 5-7 км, опознавание цели возможно на дистанции до 10 км, кроме того, машина имеет современную радиостанцию Barret-2082 производства Австралии.
Мощность двигателя увеличена на 60 л.с. и доведена до 840 л.с. Более продуманное размещение панелей системы динамической защиты "Контакт-1" устраняет некоторые уязвимости танка по сравнению с Т-72Б, сообщает источник.
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22.05.2017
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