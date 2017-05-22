Продолжается строительство LCS - заложен 19-й
|
|
Сварка киля LCS 19 - будущего USS St. Louis
Источник: фото Lockheed Martin
Компания Lockheed Martin заложила киль 19-го корабля класса Littoral Combat Ship - USS St. Louis, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на upi.com (18 мая).
Церемония прошла на верфи дочерней компании Fincantieri Marinette Marine в Маринетте (Висконсин), крестной (спонсором) корабля стала Барбара Тейлор (Barbara Broadhurst Taylor). "Это огромная честь участвовать в таких церемониях. Я с нетерпением жду окончания строительства и буду поддерживать экипаж корабля", сказала она.
В настоящее время ВМС США передано четыре корабля варианта Freedom постройки компании Lockheed Martin.
Корабли класса LCS созданы специально для действий в мелких прибрежных водах, имеют модульную конструкцию, что позволяет менять несколько видов оружия и датчиков в зависимости от миссии. Стандартное вооружение состоит из 57 мм артустановки Мк110 и ПУ ЗРК самообороны RIM-110 RAM, может перевозить до двух вертолетов и такое новое вооружение как разведывательные беспилотники вертикального старта/посадки MQ-8 Fire Scout.
|
22.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.02.2014 На верфи «Мэринетт мэрин» заложен киль 11-го боевого корабля прибрежной зоны LCS
05.06.2013 Фрегат «Фридом»: заявка на успех
09.12.2016 LCS – крепкие корабли, требующие доработки
24.10.2016 "Детройт" в составе ВМС США
31.08.2016 ВМС США потеряли третий за год новейший боевой корабль из-за проблем с двигателем
26.08.2016 Новейшим кораблям ВМС США уже потребовалась модернизация программного обеспечения
19.08.2016 ВМС США получили новый корабль прибрежной зоны "Детройт"
18.08.2016 «Локхид Мартин» передала ВМС США боевой корабль прибрежной зоны LCS-7 «Детройт»