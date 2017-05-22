Продолжается строительство LCS - заложен 19-й



Сварка киля LCS 19 - будущего USS St. Louis

Источник: фото Lockheed Martin Сварка киля LCS 19 - будущего USS St. LouisИсточник: фото Lockheed Martin

Компания Lockheed Martin заложила киль 19-го корабля класса Littoral Combat Ship - USS St. Louis, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на upi.com (18 мая).

Церемония прошла на верфи дочерней компании Fincantieri Marinette Marine в Маринетте (Висконсин), крестной (спонсором) корабля стала Барбара Тейлор (Barbara Broadhurst Taylor). "Это огромная честь участвовать в таких церемониях. Я с нетерпением жду окончания строительства и буду поддерживать экипаж корабля", сказала она.

В настоящее время ВМС США передано четыре корабля варианта Freedom постройки компании Lockheed Martin.

Корабли класса LCS созданы специально для действий в мелких прибрежных водах, имеют модульную конструкцию, что позволяет менять несколько видов оружия и датчиков в зависимости от миссии. Стандартное вооружение состоит из 57 мм артустановки Мк110 и ПУ ЗРК самообороны RIM-110 RAM, может перевозить до двух вертолетов и такое новое вооружение как разведывательные беспилотники вертикального старта/посадки MQ-8 Fire Scout.