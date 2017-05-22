Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Оборонная выставка в Минске для "Алмаз-Антея" прошла успешно

23.05.2017 ТАСС 237 0
0
Понравилась новость?
 0
9А317
Самоходная огневая установка 9А317
Источник: http://www.pzaku.net/

Российская сторона провела успешные переговоры с представителями министерств обороны Белоруссии, Казахстана и Сербии и продемонстрировала им модели зенитных ракетных комплексов

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Экспозиция концерна ВКО "Алмаз-Антей" вызвала большой интерес у гостей выставки "Милекс-2017", ее посетили более 40 иностранных делегаций. Об этом сообщил ТАСС директор департамента внешнеэкономической деятельности концерна Борис Цыбенко, возглавляющий его делегацию.

"В целом выставка оправдала наши ожидания, по ее итогам мы получили очень хороший результат", - сказал Цыбенко.

По его словам, "Алмаз-Антей" провел успешные переговоры, в частности, с представителями Минобороны Белоруссии, Казахстана и Сербии. Так, белорусской делегации во главе с министром обороны были продемонстрированы модели зенитных ракетных комплексов "Тор-М2КМ" и "Бук-М2Э", тренажер 9Ф678М, обеспечивающий обучение и индивидуальную тренировку расчетов ЗРК "Тор-М2Э (М2К)" без расхода боеприпасов, но при этом в обстановке, максимально приближенной к реальной.

В работе единой экспозиции концерна участвовали три дочерних предприятия: АО "ИЭМЗ "Купол", АО "ФНПЦ "ННИИРТ", АО "ПРЗ".

Все выставленные на стенде изделия вызвали заметный интерес у представителей военных ведомств и других силовых структур различных государств. По итогам работы организаторы выставки наградили концерн дипломом.

Международная выставка "Милекс-2017" проходит в Минске с 20 по 22 мая.
22.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Казахстан
Россия
Сербия
Продукция
Tор-М2
Бук-М2
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.05 13:31
  • 7
Россия и Китай начнут производство широкофюзеляжного самолета
  • 23.05 12:21
  • 13
Паника в Вашингтоне после парада в Москве
  • 23.05 11:50
  • 20
Представлен концепт национального ЗРК
  • 23.05 11:22
  • 5
ВВС НАТО: сокрытие истины о потерях
  • 23.05 11:20
  • 11
Ядерный психоз крепчает
  • 23.05 11:17
  • 85
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 23.05 10:51
  • 2
Рогозин сообщил о поручении президента Роскосмосу ускорить разработку ракеты сверхтяжелого класса
  • 23.05 10:41
  • 3
Новая госпрограмма вооружений: не числом, а умением
  • 23.05 09:56
  • 9
Как Россия снова стала "нашим врагом" (CounterPunch, США)
  • 23.05 09:13
  • 34
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 23.05 08:19
  • 1
L-15. "Лепят как пельмени"
  • 23.05 07:27
  • 7
Рогозин рассказал о перспективах создания российского авианосца
  • 23.05 07:15
  • 43
Назван срок создания дирижабля для российской армии
  • 23.05 03:42
  • 29
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 23.05 03:37
  • 1
Боевые роботы уже готовы к использованию - Путина познакомили с боевым роботом-аватаром
другие обсуждаемые темы