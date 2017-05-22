Американские десантники испытали завесу против дронов



Высадка морской пехоты США на учениях в Южной Корее

Источник: Lee Jae-Won / Reuters Высадка морской пехоты США на учениях в Южной КорееИсточник: Lee Jae-Won / Reuters

Военные США первыми в мире получили на вооружение компактные комплексы радиоэлектронной борьбы для перехвата беспилотников

Подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии (ВДД) провели первые учения по перехвату вражеских беспилотников с помощью нового переносного комплекса VMAX RF. В ближайшее время подразделения, оснащенные этой системой, будут переброшены в Ирак. Там используемые террористами коммерческие дроны доставляют большие неприятности войскам международной коалиции. По словам экспертов, аналогичные комплексы скоро должны появиться в распоряжении ВС РФ.

Десантники 82-й ВДД 17 мая впервые испытали в условиях, приближенных к боевым, новейшую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) VMAX RF. Отчет опубликован в официальном паблике 1-й бригадной боевой группы. Комплекс позволяет обнаружить и нейтрализовать вражеские тактические беспилотные летательные аппараты (БЛА) различных типов. Его ускоренное внедрение в войска связано с тем, что террористы в Ираке активно используют коммерческие беспилотники для ведения разведки и даже для нанесения бомбовых ударов.

Сейчас на Западе разработано уже довольно много систем борьбы с БЛА, однако большинство из них довольно громоздкие и предназначены для установки на автомобили. В отличие от них VMAX RF без особого труда переносится одним человеком. Блок управления и питания находится в рюкзаке, а антенный комплекс на штанге торчит над головой. В руках у бойца находится пульт управления размером с планшетный компьютер, соединенный кабелем с блоком в рюкзаке.

Преимущество нового комплекса в его мобильности. Оператор с рюкзаком за спиной может перемещаться вместе с бойцами по узким улочкам городов и деревень, где сейчас и ведутся основные бои. Точные тактико-технические характеристики системы засекречены, но из обсуждений в соцсетях стало известно, что радиус ее действия — около 500 м. В пределах этой зоны глушится управляющий сигнал БЛА и создается своего рода радиоэлектронная завеса. Кроме того, у оператора есть возможность создавать направленный импульс, способный повредить электронную начинку вражеского дрона.

Комплексы VMAX RF поступили на вооружение роты РЭБ "Дьяволов" (Devil Electronic Warfare) 1-й бригадной боевой группы. В дальнейшем бойцы — операторы РЭБ будут по мере необходимости передаваться различным подразделениям 82-й ВДД, действующим в Ираке.

Эксперт в области беспилотной летательной техники, редактор отраслевого журнала UAV.ru Денис Федутинов рассказал "Известиям", что в России тоже ведется разработка переносных комплексов РЭБ для борьбы с беспилотниками.

— В России на вооружении пока есть только достаточно габаритные системы РЭБ, предназначенные для борьбы с беспилотниками, но на последней выставке "Роботизация вооруженных сил" были представлены и новые компактные системы, — пояснил эксперт. — В ходе демонстрации разработчики показывали, как коммерческий беспилотник теряет связь с оператором и дальше совершает посадку или возвращается в точку старта. Но пока это в большей степени прототипы, а не серийные изделия. Сроки поступления на вооружение неизвестны.

По словам специалиста, системы РЭБ действуют и на канал управления дроном, подавляя его и лишая оператора возможности контролировать БЛА.

— Еще может оказываться воздействие на канал спутниковой навигации, — добавил Денис Федутинов. — Аппарату могут просто дать некорректные координаты и постепенно увести далеко от прикрываемого подразделения.

Эксперт посетовал, что коммерческие БЛА активно используются боевиками, поскольку они доступны на рынке и относительно дешевы.

В феврале этого года иракские власти признали факт гибели по меньшей мере девяти человек (военных и гражданских) от ударов дронов ИГ (запрещено в РФ). Сами террористы хвастались тем, что в ходе боев за Мосул только за неделю с помощью самодельных бомб, сбрасываемых с квадрокоптеров, они сумели убить или ранить до 39 иракских военнослужащих. Джихадисты также используют БЛА для слежения за передвижением войск коалиции в городских кварталах и для съемок пропагандистских роликов.

Николай Сурков