Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Американские десантники испытали завесу против дронов

23.05.2017 Известия.ru 291 0
0
Понравилась новость?
 +1
Морпехи США
Высадка морской пехоты США на учениях в Южной Корее
Источник: Lee Jae-Won / Reuters

Военные США первыми в мире получили на вооружение компактные комплексы радиоэлектронной борьбы для перехвата беспилотников

Подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии (ВДД) провели первые учения по перехвату вражеских беспилотников с помощью нового переносного комплекса VMAX RF. В ближайшее время подразделения, оснащенные этой системой, будут переброшены в Ирак. Там используемые террористами коммерческие дроны доставляют большие неприятности войскам международной коалиции. По словам экспертов, аналогичные комплексы скоро должны появиться в распоряжении ВС РФ.

Десантники 82-й ВДД 17 мая впервые испытали в условиях, приближенных к боевым, новейшую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) VMAX RF. Отчет опубликован в официальном паблике 1-й бригадной боевой группы. Комплекс позволяет обнаружить и нейтрализовать вражеские тактические беспилотные летательные аппараты (БЛА) различных типов. Его ускоренное внедрение в войска связано с тем, что террористы в Ираке активно используют коммерческие беспилотники для ведения разведки и даже для нанесения бомбовых ударов.

Сейчас на Западе разработано уже довольно много систем борьбы с БЛА, однако большинство из них довольно громоздкие и предназначены для установки на автомобили. В отличие от них VMAX RF без особого труда переносится одним человеком. Блок управления и питания находится в рюкзаке, а антенный комплекс на штанге торчит над головой. В руках у бойца находится пульт управления размером с планшетный компьютер, соединенный кабелем с блоком в рюкзаке.

Преимущество нового комплекса в его мобильности. Оператор с рюкзаком за спиной может перемещаться вместе с бойцами по узким улочкам городов и деревень, где сейчас и ведутся основные бои. Точные тактико-технические характеристики системы засекречены, но из обсуждений в соцсетях стало известно, что радиус ее действия — около 500 м. В пределах этой зоны глушится управляющий сигнал БЛА и создается своего рода радиоэлектронная завеса. Кроме того, у оператора есть возможность создавать направленный импульс, способный повредить электронную начинку вражеского дрона.

Комплексы VMAX RF поступили на вооружение роты РЭБ "Дьяволов" (Devil Electronic Warfare) 1-й бригадной боевой группы. В дальнейшем бойцы — операторы РЭБ будут по мере необходимости передаваться различным подразделениям 82-й ВДД, действующим в Ираке.

Эксперт в области беспилотной летательной техники, редактор отраслевого журнала UAV.ru Денис Федутинов рассказал "Известиям", что в России тоже ведется разработка переносных комплексов РЭБ для борьбы с беспилотниками.

— В России на вооружении пока есть только достаточно габаритные системы РЭБ, предназначенные для борьбы с беспилотниками, но на последней выставке "Роботизация вооруженных сил" были представлены и новые компактные системы, — пояснил эксперт. — В ходе демонстрации разработчики показывали, как коммерческий беспилотник теряет связь с оператором и дальше совершает посадку или возвращается в точку старта. Но пока это в большей степени прототипы, а не серийные изделия. Сроки поступления на вооружение неизвестны.

По словам специалиста, системы РЭБ действуют и на канал управления дроном, подавляя его и лишая оператора возможности контролировать БЛА.

— Еще может оказываться воздействие на канал спутниковой навигации, — добавил Денис Федутинов. — Аппарату могут просто дать некорректные координаты и постепенно увести далеко от прикрываемого подразделения.

Эксперт посетовал, что коммерческие БЛА активно используются боевиками, поскольку они доступны на рынке и относительно дешевы.

В феврале этого года иракские власти признали факт гибели по меньшей мере девяти человек (военных и гражданских) от ударов дронов ИГ (запрещено в РФ). Сами террористы хвастались тем, что в ходе боев за Мосул только за неделю с помощью самодельных бомб, сбрасываемых с квадрокоптеров, они сумели убить или ранить до 39 иракских военнослужащих. Джихадисты также используют БЛА для слежения за передвижением войск коалиции в городских кварталах и для съемок пропагандистских роликов.


Николай Сурков
22.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
США
Проекты
БПЛА
ИТ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.05 13:31
  • 7
Россия и Китай начнут производство широкофюзеляжного самолета
  • 23.05 12:21
  • 13
Паника в Вашингтоне после парада в Москве
  • 23.05 11:50
  • 20
Представлен концепт национального ЗРК
  • 23.05 11:22
  • 5
ВВС НАТО: сокрытие истины о потерях
  • 23.05 11:20
  • 11
Ядерный психоз крепчает
  • 23.05 11:17
  • 85
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 23.05 10:51
  • 2
Рогозин сообщил о поручении президента Роскосмосу ускорить разработку ракеты сверхтяжелого класса
  • 23.05 10:41
  • 3
Новая госпрограмма вооружений: не числом, а умением
  • 23.05 09:56
  • 9
Как Россия снова стала "нашим врагом" (CounterPunch, США)
  • 23.05 09:13
  • 34
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 23.05 08:19
  • 1
L-15. "Лепят как пельмени"
  • 23.05 07:27
  • 7
Рогозин рассказал о перспективах создания российского авианосца
  • 23.05 07:15
  • 43
Назван срок создания дирижабля для российской армии
  • 23.05 03:42
  • 29
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 23.05 03:37
  • 1
Боевые роботы уже готовы к использованию - Путина познакомили с боевым роботом-аватаром
другие обсуждаемые темы