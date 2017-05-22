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Российские саперы поделятся сирийским опытом

23.05.2017 Известия.ru 234 0
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Военнослужащий-сапер
Военнослужащий-сапер ВС РФ
Источник: ТАСС/Константин Лейфер

В Подмосковье иностранных специалистов обучат поиску и обезвреживанию самодельных взрывных устройств

База Международного противоминного центра Минобороны в подмосковном Нахабино станет главной площадкой по обучению иностранных военнослужащих, занимающихся разминированием. Здесь саперы зарубежных армий смогут получить уникальный опыт по обнаружению и обезвреживанию самодельных взрывных устройств, которые террористические группировки используют в горячих точках. 

Международный противоминный центр Минобороны — структура относительно новая. Он был создан в августе 2014 года. Часть готовит российских специалистов для разминирования местности в рамках гуманитарных операций ООН и в интересах отдельных государств. В составе центра имеется отряд разминирования, кинологическое подразделение (с собаками минно-разыскной службы), а также робототехнические средства. Центр активно сотрудничает с Женевским центром гуманитарного разминирования и с аналогичными в Боснии, Никарагуа, Англии, Испании и еще более чем 30 странах, привлекает оттуда специалистов для преподавания.

— Террористы в Сирии используют электронные и управляемые по радио взрывные устройства, — рассказал "Известиям" начальник инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. — Тактика их применения очень серьезно изменилась. В этой области боевиками сделан очень большой шаг вперед. Мы также апробировали новые средства обнаружения взрывных устройств и защиты сапера. Широко применяли роботизированную технику и минно-разыскных собак. Всё это дало возможность в кратчайшие сроки выполнить поставленные задачи и при этом не понести потери. В настоящее время мы готовы делиться опытом с военнослужащими других армий.

Особенность российского Международного противоминного центра заключается в том, что его специалисты не только проводят гуманитарное разминирование местности, готовят саперов, но и разрабатывают технические требования для проведения инженерных операций. На вооружении военнослужащих стоит самое современное оборудование для поиска и обнаружения взрывных устройств: многоканальный георадарный комплекс ОКО-2 и миноискатель "Коршун", а также многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6". Сами военнослужащие выходят на боевые операции в современных защитных костюмах "ОВР-2" легкого класса и "Доспехи-КП" — тяжелой броне для выполнения сверхопасных операций по обезвреживанию сложных взрывных устройств.

Базовый курс гуманитарного разминирования и работы с самодельными взрывными устройствами рассчитан на 360 часов, или три месяца непрерывного обучения. После этого курсанты углубленно изучают выбранную специализацию — ведение инженерной разведки, работу с минно-взрывными устройствами и средствами разминирования или осваивают навыки работы в составе международных инспекций. В центре также готовят специалистов по обезвреживанию минно-взрывных устройств с помощью мобильной робототехники.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин рассказал "Известиям", что РФ активно сотрудничает с ООН в области гуманитарного разминирования, поскольку у российских военных есть очень серьезный опыт сплошной очистки местности в Чеченской Республике и Ингушетии. Благодаря им в сельскохозяйственный оборот было возвращено более 7 тыс. га земли.

— В Минобороны очень серьезное значение придают и техническим средствам разминирования, — пояснил эксперт. — На выставке-форуме "Армия-2016" неоднократно демонстрировались современные миноискатели, средства индивидуальной защиты и роботизированные комплексы разминирования. Существует и практический опыт их применения. Логично, что подготовку саперов и их оснащение современной техникой хотят сделать одним из направлений военно-технического сотрудничества.

По данным командования инженерных войск, только с 8 марта по 20 апреля этого года специалисты Международного противоминного центра очистили 1,5 тыс. га, 140 км дорог, около 2 тыс. зданий и сооружений в исторической части Пальмиры. Были обнаружены и уничтожены 6,6 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе 630 самодельных взрывных устройств. В настоящее время центр имеет два филиала в Алеппо и Хомсе, где уже подготовлены 230 сирийских военных.



Алексей Рамм
22.05.2017
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