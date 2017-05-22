Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны построит "аквариум" для беспилотников

23.05.2017 Известия.ru 190 0
0
Понравилась новость?
 0

Источник: Фото: Агенство городских новостей "Москва"

В парке "Патриот" создается кластер для показа подводной робототехники и малогабаритных плавательных средств

В России будет создан уникальный кластер для демонстрации подводной робототехники и малогабаритных плавательных средств, где можно смоделировать различные боевые ситуации. В 2017 году посетители выставки-форума "Армия" смогут там впервые увидеть в действии новейших подводных роботов и скоростные катера для морского спецназа. Как сообщили "Известиям" в Минобороны, для практического показа отобрано несколько десятков образцов морской спецтехники.

Большим бассейном-аквариумом станет акватория озера Комсомольское, расположенного на полигоне 2-й Таманской мотострелковой дивизии рядом с поселком Калинец Наро-Фоминского района Подмосковья. Оно имеет длину более 2 км и глубины, позволяющие показать форсирование водной преграды боевой техникой по дну. На озере можно организовать понтонную переправу, провести погружение водолазов и необитаемых подводных аппаратов, а также устроить полноценное учение с противодиверсионными группами, передвигающимися на современных скоростных десантных катерах или под водой на специальных буксировщиках.

— Динамический показ морских робототехнических комплексов, малогабаритных плавательных средств пройдет впервые, — рассказал "Известиям" замначальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны генерал-майор Роман Кордюков. — В настоящее время мы еще уточняем количество образцов, которые будут представлены в рамках статической экспозиции и динамического показа. С учетом этого будет разработана и программа их практической демонстрации.

 На "Армии-2016" большая часть подводной техники была выставлена на стендах в виде моделей или на статической площадке. На стенде Военно-морского флота и открытых площадках тогда разместили более 20 современных и перспективных образцов вооружения и военной техники морской авиации и береговых войск ВМФ. Посетители могли увидеть быстроходные лодки, безэкипажный катер "Тайфун", катер на воздушной подушке "Пардус", береговой ракетный комплекс "Бал", телеуправляемый необитаемый аппарат "Марлин-350", катера-амфибии и другую технику для поискового и аварийно-спасательного, навигационно-гидрографического обеспечения флота.

Редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский рассказал "Известиям", что на полигон Таманской дивизии в поселке Калинец невозможно доставить надводные корабли или подводные лодки. Другое дело — показ роботизированных комплексов или действий противодиверсионных групп или морских диверсантов.

— Это может быть очень красочно и захватывающе, — считает Виктор Мураховский. — К тому же есть возможность не только оценить тактику их применения, но также использование современных вооружений и техники спецподразделений для защиты водных стратегических объектов и военно-морских баз.

Морскую часть форума "Армия-2017" с демонстрацией реальных кораблей, подводных лодок, ракетного, артиллерийского и торпедного вооружения организуют в Кронштадте. В этом году на форуме покажут самый большой надводный и подводный крейсеры: тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и стратегический ракетоносец "Дмитрий Донской". Показ возможностей корабельной артиллерии будет организован на Ржевском полигоне под Петербургом. Такого масштабного практического показа морской техники не было даже в рамках Международного военно-морского салона МВМС-2017.


Николай Сурков
22.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Дмитрий Донской
Пётр Великий
Тайфун
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
НПА
РТК
Выставки
МВМС

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.05 13:31
  • 7
Россия и Китай начнут производство широкофюзеляжного самолета
  • 23.05 12:21
  • 13
Паника в Вашингтоне после парада в Москве
  • 23.05 11:50
  • 20
Представлен концепт национального ЗРК
  • 23.05 11:22
  • 5
ВВС НАТО: сокрытие истины о потерях
  • 23.05 11:20
  • 11
Ядерный психоз крепчает
  • 23.05 11:17
  • 85
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 23.05 10:51
  • 2
Рогозин сообщил о поручении президента Роскосмосу ускорить разработку ракеты сверхтяжелого класса
  • 23.05 10:41
  • 3
Новая госпрограмма вооружений: не числом, а умением
  • 23.05 09:56
  • 9
Как Россия снова стала "нашим врагом" (CounterPunch, США)
  • 23.05 09:13
  • 34
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 23.05 08:19
  • 1
L-15. "Лепят как пельмени"
  • 23.05 07:27
  • 7
Рогозин рассказал о перспективах создания российского авианосца
  • 23.05 07:15
  • 43
Назван срок создания дирижабля для российской армии
  • 23.05 03:42
  • 29
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 23.05 03:37
  • 1
Боевые роботы уже готовы к использованию - Путина познакомили с боевым роботом-аватаром
другие обсуждаемые темы