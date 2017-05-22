Минобороны построит "аквариум" для беспилотников



Источник: Фото: Агенство городских новостей "Москва" Источник: Фото: Агенство городских новостей "Москва"

В парке "Патриот" создается кластер для показа подводной робототехники и малогабаритных плавательных средств

В России будет создан уникальный кластер для демонстрации подводной робототехники и малогабаритных плавательных средств, где можно смоделировать различные боевые ситуации. В 2017 году посетители выставки-форума "Армия" смогут там впервые увидеть в действии новейших подводных роботов и скоростные катера для морского спецназа. Как сообщили "Известиям" в Минобороны, для практического показа отобрано несколько десятков образцов морской спецтехники.

Большим бассейном-аквариумом станет акватория озера Комсомольское, расположенного на полигоне 2-й Таманской мотострелковой дивизии рядом с поселком Калинец Наро-Фоминского района Подмосковья. Оно имеет длину более 2 км и глубины, позволяющие показать форсирование водной преграды боевой техникой по дну. На озере можно организовать понтонную переправу, провести погружение водолазов и необитаемых подводных аппаратов, а также устроить полноценное учение с противодиверсионными группами, передвигающимися на современных скоростных десантных катерах или под водой на специальных буксировщиках.

— Динамический показ морских робототехнических комплексов, малогабаритных плавательных средств пройдет впервые, — рассказал "Известиям" замначальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны генерал-майор Роман Кордюков. — В настоящее время мы еще уточняем количество образцов, которые будут представлены в рамках статической экспозиции и динамического показа. С учетом этого будет разработана и программа их практической демонстрации.

На "Армии-2016" большая часть подводной техники была выставлена на стендах в виде моделей или на статической площадке. На стенде Военно-морского флота и открытых площадках тогда разместили более 20 современных и перспективных образцов вооружения и военной техники морской авиации и береговых войск ВМФ. Посетители могли увидеть быстроходные лодки, безэкипажный катер "Тайфун", катер на воздушной подушке "Пардус", береговой ракетный комплекс "Бал", телеуправляемый необитаемый аппарат "Марлин-350", катера-амфибии и другую технику для поискового и аварийно-спасательного, навигационно-гидрографического обеспечения флота.

Редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский рассказал "Известиям", что на полигон Таманской дивизии в поселке Калинец невозможно доставить надводные корабли или подводные лодки. Другое дело — показ роботизированных комплексов или действий противодиверсионных групп или морских диверсантов.

— Это может быть очень красочно и захватывающе, — считает Виктор Мураховский. — К тому же есть возможность не только оценить тактику их применения, но также использование современных вооружений и техники спецподразделений для защиты водных стратегических объектов и военно-морских баз.

Морскую часть форума "Армия-2017" с демонстрацией реальных кораблей, подводных лодок, ракетного, артиллерийского и торпедного вооружения организуют в Кронштадте. В этом году на форуме покажут самый большой надводный и подводный крейсеры: тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и стратегический ракетоносец "Дмитрий Донской". Показ возможностей корабельной артиллерии будет организован на Ржевском полигоне под Петербургом. Такого масштабного практического показа морской техники не было даже в рамках Международного военно-морского салона МВМС-2017.

Николай Сурков