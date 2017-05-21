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Перспективы развития РСЗО «Полонез»

22.05.2017 BSBlog 367 0
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РСЗО "Полонез"
РСЗО "Полонез"
Источник: БелТА

Во время международной выставки вооружений Milex-2017 в качестве перспективного средства поражения для тяжелой РСЗО «Полонез» была представлена ракета М20 китайского производства. Которая является экспортной модификацией относительно «свежего» оперативно-тактического ракетного комплекса DF-12, представленного широкой публике осенью 2013 года. Заявленная дальность ракеты -280 км, т.е. в пределах, установленных режимом контроля за ракетными технологиями. Масса ракеты – 4 тонны, в том числе боевой части — 480 кг. Боевая часть: осколочно-фугасная, фугасная, кинетическая, осколочно-бронебойная кассетная. Ракета снаряжается комбинированной системой управления (инерциальная/спутниковая). М20 обладает способностью к маневрированию для преодоления системы ПРО/ПВО противника. Предполагается возможность размещения на пусковой установке РСЗО «Полонез» 2-х ракет М20 в транспортно-пусковых контейнерах (далее по тексту ТПУ).


Насколько можно судить, поставка М20 в нашу страну- вопрос либо уже решенный, либо в высокой степени готовности решения. В случае локализации производства ракет М20 в Беларуси на её базе возможно создание собственной ракеты «земля-земля» с дальностью пуска в 400 и более км.


Кроме того, закончена интеграция в комплекс вооружения РСЗО «Полонез» ракеты с дальностью пуска в 300 км. Она размещается в тех же ТПУ, что и ракета с дальностью применения в 200 км и лишь на 20 см длиннее последней.


Стоит отметить, что боеприпас в ТПУ имеет нормативный срок хранения в 10 лет, а расчетный – значительно дольше. Проверка техсостояния ракеты проводится без её извлечения из контейнера раз в 3-5 лет.


В настоящее время имеется как минимум один экспортный контракт на поставку РСЗО «Полонез». Хотя первый покупатель и не называется, высока вероятность, что это Азербайджан.


Напомним, что с момента начала опытно-конструкторских работ до поставки первых комплектов вооружения в войска прошло 3 года. Благодаря изучению и обобщению зарубежного опыта производства похожего вооружения, разработчиками заложен значительный потенциал развития системы. РСЗО «Полонез» отличает высокая степень автоматизации. Что позволяет в случае необходимости обучить оператора комплекса для применения вооружения в течение нескольких часов.


В РСЗО «Полонез» по-прежнему значительная часть узлов и комплектующих иностранного производства. Что имеет технические и экономические причины. Так, производство ракетных двигателей имеет экономический смысл при объеме выпуска от 20-ти единиц в год. Однако системы управления и наведения РСЗО «Полонез» – беларуские.


Интересно отметить, что в качестве поражающего элемента ракеты РСЗО может использоваться не только боевая часть, что и двигатель. Который может сбрасываться на противника с высоты в 42 км на удалении от 22 до 92 км.


Заложенный разработчиками технический потенциал РСЗО «Полонез» позволяет использовать ряд элементов комплекса при создании национального зенитно-ракетного комплекса. По неподтвержденной информации, производителем уже ведется определенная деятельность в этом направлении.
21.05.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Белоруссия
Китай
Продукция
Полонез РСЗО

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