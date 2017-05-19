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Российские вертолеты вернутся на "Мистрали"

22.05.2017 Независимое военное обозрение 216 0
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Мистраль
Десантный корабль-вертолетоносец типа "Мистраль", носящий теперь имя "Гамаль Абдель Насер", готовится в египетском порту к оснащению российским оборудованием.
Источник: Фото Reuters

Подготовка российско-египетского контракта вступила в завершающую фазу

Египетские универсальные десантные корабли-вертолетоносцы (УДКВ) типа "Мистраль" "Гамаль Абдель Насер" (бывший "Владивосток") и "Анвар аль-Садат" (бывший "Севастополь") получат на вооружение российские разведывательно-ударные вертолеты палубного базирования Ка-52К "Катран". Подготовка российско-египетского контракта о продаже вертолетов вступила в завершающую фазу, и не позднее конца мая Каир примет окончательное и ожидаемое решение. Об этом сообщила крупнейшая англоязычная газета Страны пирамид Egypt Independent.

УДКВ может нести до 16 вертолетов, однако скорее всего Каир закажет 16 машин - по 8 на каждый корабль. По имеющейся информации, сейчас идет работа по адаптации Ка-52К под требования египетской стороны. Первый из четырех предсерийных "Катранов", заказанных в 2012 году, впервые поднялся в небо 7 мая 2015 года. Два Ка-52К прошли испытания на борту тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" во время его боевой службы у берегов Сирии минувшей зимой.

Как видим, Москва не в накладе от несостоявшейся сделки с Парижем. Франция вернула России 949,7 млн евро предоплаты. Пока шло строительство, российские корабелы бесплатно обогатились ключевыми технологиями и конструкторской документацией, которую французская Le Monde оценила в 220 млн евро. Теперь Россия вернет на УДКВ снятое ранее оборудование, обеспечит его техническое обслуживание и подготовит египетские экипажи.


Владимир Гундаров

Зам. ответственного редактора "Независимого военного обозрения"
19.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Независимое военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Египет
Россия
Сирия
Франция
Продукция
Ка-52
Мистраль (Mistral)
Проекты
20970 Катран

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