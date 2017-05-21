Ким Чен Ын запустил НЛО



Показ запуска ракеты КНДР в новостном сюжете южнокорейского ТВ на железнодорожной станции в Сеуле, Южная Корея, 21 мая 2017 года

Источник: Ahn Young-joon/AP Показ запуска ракеты КНДР в новостном сюжете южнокорейского ТВ на железнодорожной станции в Сеуле, Южная Корея, 21 мая 2017 годаИсточник: Ahn Young-joon/AP

В Южной Корее назвали тип запущенной КНДР ракеты

КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты. Как полагают южнокорейские военные, ракета пролетела около 500 км и приземлилась в водах у восточного побережья КНДР. В России назвали новый ракетный пуск КНДР неопасным для страны.

О запуске "неопознанного летающего объекта" сообщило южнокорейское агентство "Ренхап". Позднее южнокорейские эксперты рассказали, что объект является баллистической ракетой КНДР средней дальности. Пуск, по сведениям агентства, был произведен из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо.

Минобороны Южной Кореи уточняет, что ракета пролетела около 500 км. Предполагается, что она упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии. По оценкам южнокорейских военных, в полете ракета достигла высоты в 560 км.

Запуск ракеты вызвал немедленную реакцию международного сообщества, в первую очередь - стран - соседей Северной Кореи. Так, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с пуском ракеты.

Правительство Японии заявило о созыве заседания национального совета безопасности. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. По его словам, премьер-министр Синдзо Абэ также поручил профильным ведомствам сделать все необходимое для обеспечения безопасности жителей Японии.

В Белом доме заявили, что им известно об очередном ракетном пуске КНДР, и отметили, что ее дальность действия была меньше, чем на предыдущих испытаниях, сообщает Reuters.

"Мы знаем, что Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности. Последняя система, прошедшая испытания в феврале, имеет более короткий диапазон, чем ракеты, запущенные в трех последних испытаниях Северной Кореи", - сказал представитель Белого дома.

Наконец, в России уточнили, что не видят в запуске ракеты угрозы для страны. Так, информированный собеседник "Интерфакса" подчеркнул, что российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) своевременно зафиксировала пуск ракеты. "Пуск был квалифицирован как не представляющий угрозу российской территории", - добавил он.

"Енхап" отмечает, что сегодняшний запуск стал восьмым испытанием ракет, которое Пхеньян проводит в этом году. Последнее испытание прошло в ночь на 14 мая. По данным СМИ, запущенная Северной Кореей баллистическая ракета упала примерно в 100 км от Приморского края.

Предыдущее испытание баллистической ракеты Северная Корея провела 29 апреля, однако, по данным США, оно оказалось неудачным. Тогда ракета была запущена из района к северу от Пхеньяна, в окрестностях Пукчхана в Пхенганам-до, провинция Южный Пхенган.

В последние месяцы США демонстрируют резкое недовольство продолжающейся реализацией Северной Кореей программ по созданию баллистических ракет и ядерного оружия. 28 апреля президент Дональд Трамп заявил о возможности серьезного конфликта с КНДР.

В тот же день КНР призвала Северную Корею не проводить дальнейшие испытания ядерных и ракетных технологий и предостерегла остальные страны от использования силы против Пхеньяна.

Ранее в Вашингтоне заявили, что стратегия в отношении Северной Кореи направлена на оказание давления на Пхеньян с целью заставить его отказаться от программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет. Добиваться своих целей США намерены путем ужесточения санкций. В то же время, как заявило американское руководство, Соединенные Штаты открыты для переговоров. До этого сообщалось, что американцы рассматривают возможность в ответ на испытания нанести удар по КНДР.

Напомним также, что 15 мая президент России Владимир Путин на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине заявил, что пуск ракеты КНДР 14 мая не представлял непосредственную угрозу для России, добавив, что "ничего хорошего в этом нет".

"Мы категорически против расширения клуба ядерных держав, в том числе и за счет КНДР. Наша позиция хорошо известна. Мы считаем это вредным и опасным" - также сказал он.

По словам российского лидера, для разрешения напряженной ситуации необходимо восстанавливать диалог.

"Нужно возвращаться к диалогу. Я считаю, что мирное решение возможно", - сказал глава государства.

Днем ранее Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине обсудили ситуацию на Корейском полуострове и выразили обеспокоенность ракетными испытаниями КНДР.

"Разумеется, достаточно подробно поговорили по ситуации на Корейском полуострове, была выражена обоюдная обеспокоенность тем, как развивается эта ситуация", - рассказал в связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отдел "Армия"