Самолеты ВВС США, которые наводят жуть



AC-130U

Источник: Wikimedia Commons AC-130UИсточник: Wikimedia Commons

"Газета.Ru" изучила доклад о самолетах Сил спецопераций ВВС США

Командование Сил специальных операций ВВС США располагает парком самолетов с весьма широким спектром боевых возможностей. Однако, что удивительно, ни один из этих летательных аппаратов не является реактивным самолетом с какими-то выдающимися параметрами. "Газета.Ru" изучила доклад с анализом особенностей и тактико-технических характеристик самолетов Сил специальных операций ВВС США, который представило издание Defense News.

Воздушный линкор по имени "Жуткий"

"Звуки от двигателей самолетов постоянно слышны в небе над Афганистаном. Местное население порой не обращает внимания на пролетающие самолеты, - сказал норвежский журналист Петер Рефсдаль в 2010 году Андерсону Куперу в интервью для CNN. - Но есть один летательный аппарат, который наводит ужас на формирования движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в России. - "Газета.Ru"). И это военно-транспортный самолет, вооруженный большим количеством крупнокалиберных пулеметов и даже пушек".

Так Рефсдаль говорил о самолете AC-130U ВВС США. Это, по сути, летающая артиллерийская батарея непосредственной поддержки подразделений сухопутных войск на поле боя. Основой для данной машины является транспортный самолет С-130 фирмы Lockheed. Установку вооружения и дополнительного оборудования осуществляла компания Boeing.

Самолет имеет уникальную компоновку: все стрелково-артиллерийское вооружение находится по левому борту грузовой кабины (по направлению полета) перпендикулярно строительной оси самолета.

Соответственно, для его боевого применения по наземным целям самолет постоянно выполняет левый вираж вокруг района цели (становится в левый круг). Отсек вооружения отделен от остального пространства кабины противодымной шторой, заряжающие работают в масках.

Вооружение самолета АС-130U состоит из 25-мм автоматической скорострельной авиационной пушки Гатлинга General Electric GAU-12/U (с вращающимся блоком стволов, скорострельность 1800 выстрелов/мин, боезапас 3000 снарядов), 40-мм пушки Bofors L60 (скорострельность 100 выстрелов/мин, боезапас 256 снарядов) и 105-мм орудия М102, спроектированного на базе стандартной армейской гаубицы (скорострельность 6-10 выстрелов/мин, боезапас 98 снарядов).

Последнее - самое крупнокалиберное оружие, когда-либо устанавливаемое на американских самолетах. Во многом из-за столь мощного вооружения самолет и заслужил свое имя - "Жуткий".

"Жуткий" в основном предназначен для непосредственной авиационной поддержки войск на поле боя, для нанесения ударов по заранее выявленным объектам противника или же по объектам, целеуказание по которым поступает во время дежурства в воздухе, а также для обороны своих баз и важных объектов.

В настоящее время на вооружении Командования специальных операций ВВС США находится 21 подобный самолет: 13 самолетов AC-130U Spooky приняты на вооружение в 1995 году и 8 самолетов AC-130H Spektr на вооружении с 1972 года.

"Удобный Геркулес"

Самолет Lockheed C-130 Hercules Источник: wikimedia

Главная задача военно-транспортного самолета C-130 Hercules - перевозка войск и материально-технических средств. Этот универсальный самолет способен на очень многое, включая посадку на малоподготовленные для этой цели грунтовые взлетно-посадочные полосы, и рассматривается как основное средство для десантирования подразделений Сил специальных операций и необходимых грузов на территорию неприятеля.

С-130 Hercules создан более 60 лет назад. Однако благодаря непрерывным модернизациям сегодня это вполне современный самолет, обладающий очень хорошей авионикой.

"Плохая погода ночью - наш хлеб с маслом, - говорит пилот МС-130 майор ВВС США Джейсон Уильямс. - Более того, гораздо интереснее летать ночью. Такое впечатление, что все небо принадлежит только тебе".

"Геркулесы" - самые распространенные военно-транспортные самолеты средней грузоподъемности, эксплуатирующиеся в 65 странах мира. Машина строится фирмой Lockheed более 50 лет. За это время выпущено свыше 2300 военно-транспортных С-130 различных модификаций. В отличие от своих ближайших аналогов - Ан-12 и "Трансаль" С.160, "Геркулес" продолжает выпускаться серийно и пользуется устойчивым спросом на рынке средних военно-транспортных самолетов.

В настоящее время ВВС США насчитывают более сотни самолетов типа C-130, приспособленных для решения задач в интересах Сил специальных операций ВВС.

"Геркулесы" применяются для скрытого проникновения и выхода из воздушного пространства противника с целью транспортировки личного состава и материальных средств, проведения поисково-спасательных операций в боевых условиях, обеспечения дозаправки в воздухе сил ПСО, ведения РЭБ, выполнения задач разведки и непосредственной авиационной поддержки действий своих сил.

Эта авиатехника базируется на континентальной части США (1-е авиакрыло специальных операций (АвБ Херлберт Филд, штат Флорида), в Японии (АвБ Кадена, 353-я авиагруппа СО) и Великобритании (АвБ Милденхолл, 352-я авиагруппа СО). 1-е авиакрыло наряду с общими функциями решает задачи по обеспечению антитеррористических действий, для чего часть его самолетов периодически направляется в Ирак, Афганистан и другие горячие точки.

Чудо инженерной мысли - CV-22 Osprey

Конвертоплан CV-22 Osprey ВВС США. Источник: Военное обозрение

Конвертоплан CV-22 Osprey ("Скопа") первоначально поступал на вооружение Корпуса морской пехоты США. Однако с 2006 года его начали получать Силы специальных операций ВВС.

В отличие от версии, предназначенной для базирования на десантных кораблях, CV-22 Osprey для Сил специальных операций Военно-воздушных сил США обладает дополнительными топливными баками (588 галлонов топлива в крыльевых баках) и имеет большой радиус действия. Созданный фирмами Boeing and Bell Helicopter, конвертоплан обладает средствами защиты от ракет с тепловыми головками самонаведения.

С его вертикальными взлетом и посадкой, впечатляющими маневренными способностями, конвертоплан CV-22 Osprey используется для доставки 32 десантников или 10 тыс. фунтов груза в глубокий тыл противника.

Для Корпуса морской пехоты разработана своя версия Osprey, получившая наименование MV-22. Конвертоплан данной модификации теоретически может перевозить и президента США. Но в ближайшее время этот Osprey не будет нести позывной "Морской пехотинец один" (по аналогии с самолетом ВВС США Air Force One, буквально - "Военно-воздушные силы Один", "Борт номер один" - позывной любого летательного аппарата ВВС США, на борту которого находится президент США).

Как сообщается, не до конца решенные проблемы безопасности с этим конвертопланом пока препятствуют тому, чтобы президент США находился на его борту.

Тем не менее MV-22 может перевозить сотрудников Секретной службы, репортеров и других членов аппарата Белого дома.

Конвертопланы СV-22 Osprey произвели настоящую революцию и вывели мобильность американских войск на новый уровень.

"Волкодав", Свобода", "Король воздуха" и другие

Пилоты Специальных операций Военно-воздушных сил США управляют рядом других самолетов в ходе выполнения специальных миссий и боевых задач. К ним можно отнести двухмоторный турбовинтовой C-146A Wolfhound, представляющий собой модернизированный вариант самолета Dornier 328, весьма похожего на гражданский самолет. Этими самолетами укомплектована 524-я эскадрилья 27-го авиакрыла специальных операций США.

Подобно тому как военнослужащие Сил специальных операций в ходе выполнения отдельных боевых задач не обязаны брить бороду или носить военную форму, C-146A может использоваться в тех случаях, когда ССО не хотят обозначать свое присутствие в том или ином районе мира.

Самолеты U-28A (одномоторный турбовинтовой самолет, разработанный швейцарской компанией "Пилатус Эйркрафт") и MC-12W Liberty (самолет-разведчик ВВС США на базе средневысотного самолета Hawker Beechcraft King Air 350 и King Air 350ER) используются в Силах специальных операций для разведки и наблюдения в целях ведения специальных операций.

Для этих же задач может применяться беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper. В ряде случаев Reaper может быть вооружен управляемыми ракетами Hellfire, а также бомбами с лазерным наведением.

Наконец, на оснащении Сил специальных операций состоит самолет C-145A Skytruck. Это модернизированная версия польского многоцелевого двухмоторного самолета укороченного взлета и посадки PZL M28. Базой для самолета PZL M28 стал советский Ан-28, выпускавшийся по лицензии на польском авиазаводе PZL Mielec.

Американским спецназовцам в Афганистане очень нравится неприхотливость этого самолета и нетребовательность к качеству ВПП.

Самолет представляет собой переделанный под западный вариант многоцелевой самолет ОКБ Антонова Ан-28. На нем установлены турбовинтовые двигатели Pratt & Whitney Canada PT6A-65B с пятилопастными пропеллерами Hartzell HC-B5MP-3M10876ASK, авионика Standard Silver Crown фирмы Allied Signal и погодная цифровая РЛС RDR-2000.

Эта машина используется в качестве легкого самолета ВТА для переброски военнослужащих Сил специальных операций в районы оперативного предназначения.

Михаил Ходаренок