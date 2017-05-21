Саудовская Аравия создала оборонный холдинг с планируемой штатной численностью в перспективе в 40 тыс. человек



Флаг Саудовской Аравии Флаг Саудовской Аравии

ЦАМТО, 19 мая. Правительство Саудовской Аравии 18 мая объявило об образовании нового оборонно-промышленного конгломерата "Сауди Арабиан милитэри индастриз" (Saudi Arabian Military Industries – SAMI) для реализации плана по увеличению внутреннего военного производства к 2030 году до 50% от потребности.

Как сообщает "Джейнс дифенз уикли", в состав компании войдут четыре бизнес-единицы: "Воздушные системы" (Air Systems), "Наземные системы" (Land Systems), "Стрелковое вооружение и ракеты" (Weapons & Missiles), "Военная электроника" (Defence Electronics).

Согласно пресс-релизу, SAMI будет "производить продукты и предоставлять услуги" по этим четырем направлениям деятельности. В частности, подразделение "Воздушные системы" займется обслуживанием и ремонтом самолетов, а также производством и ремонтом беспилотных летательных аппаратов.

Компания создана Общественным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (Public Investment Fund – PIF), который находится в ведении Совета по экономическим вопросам страны и должен быть полностью государственным. Главная цель компании – реализация инициативы правительства Саудовской Аравии "Vision 2030", предусматривающей увеличение закупок ВиВТ, произведенных национальным военно-промышленным комплексом, с 2% до 50% от потребности. В рамках этой задачи SAMI поручено создать совместные предприятия с международными и отечественными производителями ВиВТ.

Стратегическая цель компании – к 2030 году войти в число 25 ведущих мировых гигантов военной промышленности. SAMI поставила перед собой амбициозные цели: по планируемому выпуску военной продукции к 2030 году выйти на объем производства в сумме 14 млрд. риалов (3,7 млрд. долл.), по экспорту – на сумму 5 млрд. риалов, по инвестициям в научные исследования и разработки – на сумму более 6 млрд. риалов, а численность персонала увеличить до 40 тыс. человек.

Как уже сообщал ЦАМТО, Саудовская Аравия в соответствии с опубликованным 26 апреля 2016 года планом "Vision 2030" намерена к 2030 году локализовать производство вооружения и военной техники до уровня 50%. Основной акцент будет сделан на усилении потенциала уже существующих предприятий по производству запасных частей, бронетехники и боеприпасов, а также оказанию услуг по ТОиР.

В документе отмечалось, что в настоящее время оборонная промышленная база ограничивается только семью компаниями и двумя научно-исследовательскими центрами, на долю которых приходится лишь 2% оборонных средств страны, направляемых на закупку военного оборудования и услуг. При этом оборонные расходы королевства являются третьими по объему в мире после США и Китая.