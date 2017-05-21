Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия пока не планирует поставки в Белоруссию ракетного комплекса "Искандер-М" - ФСВТС

22.05.2017 Интерфакс-АВН 131 0
0
Понравилась новость?
 0
Искандер
Ракетный комплекс "Искандер"
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Минск. 21 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия пока не планирует поставки в Белоруссию оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", сообщил в воскресенье "Интерфаксу-АВН" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"В настоящий момент официальные обращения о приобретении указанных комплексов от белорусской стороны не поступали", - отметил он в ходе 8-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017.

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" разработан и производится в коломенском НПО "КБ машиностроения" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы"). Согласно открытым источникам, дальность полета баллистической ракеты комплекса составляет 500 км.

По имеющимся данным, в настоящее время идет процесс перевооружения на ОТРК "Искандер-М" ракетных соединений Сухопутных войск ВС РФ.

Согласно существующей практике, до насыщения соответствующей техникой российских ВС их аналоги за пределы России не поставляются.

Конструкторское бюро машиностроения (КБМ, входит в "Ростех") ведет работы по модернизации оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", сообщил ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "После 2020 года будет представлена модернизированная версия ОТРК "Искандер-М", - сказал С.Чемезов.

Как сообщал "Интерфакс", ракетные бригады Сухопутных войск РФ, которые ранее были оснащены оперативными комплексами "Точка-У", перевооружаются на комплексы "Искандер-М".

В феврале российское военное руководство сообщило, что перевооружение на оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" завершится в этом году.
21.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Искандер
Точка-У
Компании
Высокоточные комплексы
КБМ
Минoбороны РФ
Ростех
ФСВТС РФ
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 07:55
  • 38
Назван срок создания дирижабля для российской армии
  • 22.05 07:40
  • 1
Создан "прототип" жидкого Терминатора
  • 22.05 07:28
  • 27
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 22.05 07:22
  • 1
Тихоокеанский флот в ближайшем будущем получит три новых корвета
  • 22.05 07:00
  • 1
Упор на интеллект. Россия откажется от модернизации старого оружия
  • 22.05 06:37
  • 41
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
  • 22.05 05:25
  • 27
СМИ: Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" останется с "Гранитом" по финансовым соображениям
  • 22.05 05:11
  • 2
Ядерный психоз крепчает
  • 22.05 03:38
  • 12
Ядерное оружие России: поштучная авиация и тайный морской козырь Путина (Обозреватель, Украина)
  • 21.05 23:45
  • 23
В "Иркуте" рассказали о подготовке МС-21 к тестовому полету
  • 21.05 23:36
  • 9
F-35 способен побить любого противника - американский пилот
  • 21.05 21:59
  • 25
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 21.05 21:22
  • 11
Х-55 нашли новое применение
  • 21.05 21:18
  • 4
Гонки за вертикалью
  • 21.05 21:00
  • 15
ФПИ определил фирмы, которые будут разрабатывать беспилотники будущего с вертикальным или сверхкоротким взлетом
другие обсуждаемые темы