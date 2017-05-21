Россия пока не планирует поставки в Белоруссию ракетного комплекса "Искандер-М" - ФСВТС



Ракетный комплекс "Искандер"

Источник: Сергей Бобылев/ТАСС Ракетный комплекс "Искандер"Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Минск. 21 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия пока не планирует поставки в Белоруссию оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", сообщил в воскресенье "Интерфаксу-АВН" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"В настоящий момент официальные обращения о приобретении указанных комплексов от белорусской стороны не поступали", - отметил он в ходе 8-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017.

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" разработан и производится в коломенском НПО "КБ машиностроения" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы"). Согласно открытым источникам, дальность полета баллистической ракеты комплекса составляет 500 км.

По имеющимся данным, в настоящее время идет процесс перевооружения на ОТРК "Искандер-М" ракетных соединений Сухопутных войск ВС РФ.

Согласно существующей практике, до насыщения соответствующей техникой российских ВС их аналоги за пределы России не поставляются.

Конструкторское бюро машиностроения (КБМ, входит в "Ростех") ведет работы по модернизации оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", сообщил ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "После 2020 года будет представлена модернизированная версия ОТРК "Искандер-М", - сказал С.Чемезов.

Как сообщал "Интерфакс", ракетные бригады Сухопутных войск РФ, которые ранее были оснащены оперативными комплексами "Точка-У", перевооружаются на комплексы "Искандер-М".

В феврале российское военное руководство сообщило, что перевооружение на оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" завершится в этом году.