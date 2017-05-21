Россия пока не планирует поставки в Белоруссию ракетного комплекса "Искандер-М" - ФСВТС
|
|
Ракетный комплекс "Искандер"
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС
Минск. 21 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия пока не планирует поставки в Белоруссию оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", сообщил в воскресенье "Интерфаксу-АВН" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"В настоящий момент официальные обращения о приобретении указанных комплексов от белорусской стороны не поступали", - отметил он в ходе 8-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017.
Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" разработан и производится в коломенском НПО "КБ машиностроения" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы"). Согласно открытым источникам, дальность полета баллистической ракеты комплекса составляет 500 км.
По имеющимся данным, в настоящее время идет процесс перевооружения на ОТРК "Искандер-М" ракетных соединений Сухопутных войск ВС РФ.
Согласно существующей практике, до насыщения соответствующей техникой российских ВС их аналоги за пределы России не поставляются.
Конструкторское бюро машиностроения (КБМ, входит в "Ростех") ведет работы по модернизации оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", сообщил ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "После 2020 года будет представлена модернизированная версия ОТРК "Искандер-М", - сказал С.Чемезов.
Как сообщал "Интерфакс", ракетные бригады Сухопутных войск РФ, которые ранее были оснащены оперативными комплексами "Точка-У", перевооружаются на комплексы "Искандер-М".
В феврале российское военное руководство сообщило, что перевооружение на оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" завершится в этом году.
|
21.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.04.2017 КБМ: коломенское братство мастеров
18.06.2015 Высота и точность
24.12.2014 Цена «Искандера»
01.04.2013 «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ): Company Profile
19.04.2017 Умное оружие
12.04.2017 Модернизированная версия комплекса "Искандер-М" появится после 2020 года
21.12.2016 Совет главных левшей
08.02.2013 Совет директоров НПК «КБМ» избрал новое руководство