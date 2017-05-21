Росгвардия увеличила набор в свои вузы из-за нехватки кадров
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Военнослужащие Росгвардии
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
САРАТОВ, 19 мая - РИА Новости. Росгвардия в этом году увеличила набор в ведомственные вузы из-за нехватки кадров, сообщил на брифинге первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.
"В настоящее время, в период формирования Федеральной службы войск национальной гвардии, увеличилась потребность в кадрах, поэтому в некоторых учебных заведениях в этом году мы увеличили набор", - сказал Меликов.
По его словам, ежегодно вузы выпускают около 900 военнослужащих.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Росгвардии в апреле 2016 года. В ведение национальной гвардии, помимо внутренних войск МВД, перешли ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана и органы лицензионно-разрешительной системы.
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21.05.2017
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