Росгвардия увеличила набор в свои вузы из-за нехватки кадров



Военнослужащие Росгвардии

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Военнослужащие РосгвардииИсточник: © РИА Новости / Илья Питалев

САРАТОВ, 19 мая - РИА Новости. Росгвардия в этом году увеличила набор в ведомственные вузы из-за нехватки кадров, сообщил на брифинге первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

"В настоящее время, в период формирования Федеральной службы войск национальной гвардии, увеличилась потребность в кадрах, поэтому в некоторых учебных заведениях в этом году мы увеличили набор", - сказал Меликов.

По его словам, ежегодно вузы выпускают около 900 военнослужащих.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Росгвардии в апреле 2016 года. В ведение национальной гвардии, помимо внутренних войск МВД, перешли ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана и органы лицензионно-разрешительной системы.