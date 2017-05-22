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Тихоокеанский флот в ближайшем будущем получит три новых корвета

22.05.2017 РИА Новости 227 1
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Совершенный. Архивное фото
Новейший корвет проекта 20380 Совершенный
Источник: "Амурский судостроительный завод"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Тихоокеанский флот получит три новых корвета в ближайшем будущем, сообщает Минобороны РФ в День Тихоокеанского флота, который отмечается в воскресенье.

"На приморском заводе проходит последние испытания корвет "Совершенный", в ближайшей перспективе за ним в состав флота войдут и корветы "Громкий", "Герой России Цыденжапов", - говорится в сообщении.

Военное ведомство напомнило, что в последние годы в состав флота вошли атомные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения "Александр Невский" и "Владимир Мономах", десантный катер "Иван Карцов", морской буксир "Александр Пискунов", два противодиверсионных катера типа "Грачонок", несколько вспомогательных судов, в том числе спасатель "Игорь Белоусов" с уникальным оборудованием.

"Продолжается изучение и освоение перспективных мест базирования флота. Так, в настоящее время завершается подготовка ко второй уникальной научно-исследовательской экспедиции Минобороны и Русского географического общества на остров Курильской гряды Матуа, которая пройдет с июня по сентябрь 2017 года", - рассказали в Минобороны.

При этом береговые части флота получили ракетный комплекс "Бал", а на смену комплекса противовоздушной обороны С-300 пришла ракетная система С-400 "Триумф". Морская авиация в Приморье и на Камчатке пополнилась модернизированными противолодочными самолетами Ил-38Н и корабельными вертолетами Ка-29. В отдельной бригаде морской пехоты под Владивостоком освоили новые системы парашютов.

"Летний период обучения, который начинается 1 июня, станет для флота не менее напряженным. Личному составу предстоит показать свою выучку в десятках крупномасштабных учений, в том числе и международных, а также продолжить выполнять задачи боевых служб в мировом океане", - заключили в ведомстве.
21.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Владимир Мономах
Игорь Белоусов
Ка-29
С-300
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
21980 Грачонок
ТОФ

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Военкор
109
№1
22.05.2017 07:22
В ближайшем будущем - это через 10 лет! И не надо строить иллюзий!
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