Тихоокеанский флот в ближайшем будущем получит три новых корвета



Новейший корвет проекта 20380 Совершенный

Источник: "Амурский судостроительный завод" Новейший корвет проекта 20380 СовершенныйИсточник: "Амурский судостроительный завод"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Тихоокеанский флот получит три новых корвета в ближайшем будущем, сообщает Минобороны РФ в День Тихоокеанского флота, который отмечается в воскресенье.

"На приморском заводе проходит последние испытания корвет "Совершенный", в ближайшей перспективе за ним в состав флота войдут и корветы "Громкий", "Герой России Цыденжапов", - говорится в сообщении.

Военное ведомство напомнило, что в последние годы в состав флота вошли атомные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения "Александр Невский" и "Владимир Мономах", десантный катер "Иван Карцов", морской буксир "Александр Пискунов", два противодиверсионных катера типа "Грачонок", несколько вспомогательных судов, в том числе спасатель "Игорь Белоусов" с уникальным оборудованием.

"Продолжается изучение и освоение перспективных мест базирования флота. Так, в настоящее время завершается подготовка ко второй уникальной научно-исследовательской экспедиции Минобороны и Русского географического общества на остров Курильской гряды Матуа, которая пройдет с июня по сентябрь 2017 года", - рассказали в Минобороны.

При этом береговые части флота получили ракетный комплекс "Бал", а на смену комплекса противовоздушной обороны С-300 пришла ракетная система С-400 "Триумф". Морская авиация в Приморье и на Камчатке пополнилась модернизированными противолодочными самолетами Ил-38Н и корабельными вертолетами Ка-29. В отдельной бригаде морской пехоты под Владивостоком освоили новые системы парашютов.

"Летний период обучения, который начинается 1 июня, станет для флота не менее напряженным. Личному составу предстоит показать свою выучку в десятках крупномасштабных учений, в том числе и международных, а также продолжить выполнять задачи боевых служб в мировом океане", - заключили в ведомстве.