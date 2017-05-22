Тихоокеанский флот в ближайшем будущем получит три новых корвета
|
|
Новейший корвет проекта 20380 Совершенный
Источник: "Амурский судостроительный завод"
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Тихоокеанский флот получит три новых корвета в ближайшем будущем, сообщает Минобороны РФ в День Тихоокеанского флота, который отмечается в воскресенье.
"На приморском заводе проходит последние испытания корвет "Совершенный", в ближайшей перспективе за ним в состав флота войдут и корветы "Громкий", "Герой России Цыденжапов", - говорится в сообщении.
Военное ведомство напомнило, что в последние годы в состав флота вошли атомные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения "Александр Невский" и "Владимир Мономах", десантный катер "Иван Карцов", морской буксир "Александр Пискунов", два противодиверсионных катера типа "Грачонок", несколько вспомогательных судов, в том числе спасатель "Игорь Белоусов" с уникальным оборудованием.
"Продолжается изучение и освоение перспективных мест базирования флота. Так, в настоящее время завершается подготовка ко второй уникальной научно-исследовательской экспедиции Минобороны и Русского географического общества на остров Курильской гряды Матуа, которая пройдет с июня по сентябрь 2017 года", - рассказали в Минобороны.
При этом береговые части флота получили ракетный комплекс "Бал", а на смену комплекса противовоздушной обороны С-300 пришла ракетная система С-400 "Триумф". Морская авиация в Приморье и на Камчатке пополнилась модернизированными противолодочными самолетами Ил-38Н и корабельными вертолетами Ка-29. В отдельной бригаде морской пехоты под Владивостоком освоили новые системы парашютов.
"Летний период обучения, который начинается 1 июня, станет для флота не менее напряженным. Личному составу предстоит показать свою выучку в десятках крупномасштабных учений, в том числе и международных, а также продолжить выполнять задачи боевых служб в мировом океане", - заключили в ведомстве.
|
21.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.05.2017 Игорь Осипов: "На море, на суше и в воздухе"
24.05.2016 Владимир Королев поздравил моряков-тихоокеанцев с Днем Тихоокеанского флота
22.07.2015 «Шторм» на выбор, «Шквал» под заказ
04.07.2013 Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
09.01.2013 Кораблестроение - 2012. Время подвести итоги
22.03.2017 Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
01.08.2016 День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
28.07.2015 В России масштабно отметили День Военно-морского флота