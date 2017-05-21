Тихоокеанский рубеж России: боевые корабли флота
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Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников"
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС
По данным из открытых источников, флот насчитывает 51 надводный корабль и 23 подлодки
Тихоокеанский флот (ТОФ) — оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота (ВМФ) России, средство обеспечения военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Имеет в своем составе стратегические ядерные силы.
|Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Святой Георгий Победоносец"
|Источник: Владимир Саяпин/ТАСС
С 1998 года в составе ТОФ действует единая группировка войск и сил на северо-востоке России, в которую входят соединения и части ВМФ, сухопутных войск, ВВС и ПВО. С 2008 года корабли ТОФ в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1838 от 7 октября 2008 года обеспечивают безопасность судоходства в районе Аденского залива (Индийский океан).
Флагман ТОФ — гвардейский ракетный крейсер "Варяг" (до 9 февраля 1996 года — "Червона Украина") проекта 1164 "Атлант".
По данным из открытых источников, в мае 2017 года состав флота насчитывал 51 надводный корабль, в том числе:
- 1 тяжелый атомный ракетный крейсер,
- 1 ракетный крейсер,
- 3 эскадренных миноносца проекта 956 "Сарыч",
- 4 больших противолодочных корабля проекта 1155,
- 8 малых противолодочных кораблей,
- 4 малых ракетных корабля,
- 11 ракетных катеров,
- 2 морских тральщика,
- 7 базовых тральщиков,
- 1 рейдовый тральщик,
- 4 больших десантных корабля и 5 десантных катеров.
Подводные силы ТОФ состоят из 23 кораблей:
- 5 атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения (проектов 955 "Борей" и 667БДР "Кальмар"),
- 5 атомных подводных лодок с крылатыми ракетами (проект 949А "Антей"),
- 5 атомных торпедных подводных лодок (проект 971 "Щука-Б"),
- 8 дизельных подлодок проекта 877.
|Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц"
|Источник: Юрий Смитюк/ТАСС
Планируется, что в ближайшей перспективе состав флота пополнят корветы проекта 20380 — "Совершенный" (проходит испытания, передача флоту ожидается в 2017 году), "Громкий" (2018) и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (2019). Как сообщил в феврале 2016 года источник ТАСС, в 2020-х годах ТОФ будет располагать четырьмя "Бореями".
Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье".
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21.05.2017
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