Тихоокеанский рубеж России: боевые корабли флота



Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников"

Источник: Юрий Смитюк/ТАСС Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников"Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

По данным из открытых источников, флот насчитывает 51 надводный корабль и 23 подлодки

Тихоокеанский флот (ТОФ) — оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота (ВМФ) России, средство обеспечения военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Имеет в своем составе стратегические ядерные силы.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Святой Георгий Победоносец" Источник: Владимир Саяпин/ТАСС

С 1998 года в составе ТОФ действует единая группировка войск и сил на северо-востоке России, в которую входят соединения и части ВМФ, сухопутных войск, ВВС и ПВО. С 2008 года корабли ТОФ в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1838 от 7 октября 2008 года обеспечивают безопасность судоходства в районе Аденского залива (Индийский океан).

Флагман ТОФ — гвардейский ракетный крейсер "Варяг" (до 9 февраля 1996 года — "Червона Украина") проекта 1164 "Атлант".

По данным из открытых источников, в мае 2017 года состав флота насчитывал 51 надводный корабль, в том числе:

1 тяжелый атомный ракетный крейсер,

1 ракетный крейсер,

3 эскадренных миноносца проекта 956 "Сарыч",

4 больших противолодочных корабля проекта 1155,

8 малых противолодочных кораблей,

4 малых ракетных корабля,

11 ракетных катеров,

2 морских тральщика,

7 базовых тральщиков,

1 рейдовый тральщик,

4 больших десантных корабля и 5 десантных катеров.

Подводные силы ТОФ состоят из 23 кораблей:

5 атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения (проектов 955 "Борей" и 667БДР "Кальмар"),

5 атомных подводных лодок с крылатыми ракетами (проект 949А "Антей"),

5 атомных торпедных подводных лодок (проект 971 "Щука-Б"),

8 дизельных подлодок проекта 877.

Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

Планируется, что в ближайшей перспективе состав флота пополнят корветы проекта 20380 — "Совершенный" (проходит испытания, передача флоту ожидается в 2017 году), "Громкий" (2018) и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (2019). Как сообщил в феврале 2016 года источник ТАСС, в 2020-х годах ТОФ будет располагать четырьмя "Бореями".

Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье".