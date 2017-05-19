Флагман украинских ВМС "Гетман Сагайдачный" сломался сразу после ремонта
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Флагман Военно-морских сил Украины фрегат "Гетман Сагайдачный"
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Военная прокуратура Южного региона Украины обратилась в суд с требованием взыскать штраф с предприятия-подрядчика за недостаточный ремонт флагмана украинских ВМС фрегата "Гетман Сагайдачный", сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на сайт ведомства.
В сообщении говорится, что Военной прокуратурой Украины выявлен факт поломки дизельного двигателя фрегата вскоре после ремонта, проведенного в рамках выполнения гособоронзаказа.
Отмечается, что, несмотря на нарушение условий контракта, компания-подрядчик не устранила недостатки двигателя по гарантии в течение указанного срока.
В прокуратуре также отмечается, что, учитывая возможные отрицательные последствия для боеготовности ВМС ВСУ и с целью устранения нарушений закона, военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций в интересах государства на сумму 668 тыс. гривен.
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19.05.2017
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