Флагман украинских ВМС "Гетман Сагайдачный" сломался сразу после ремонта



Флагман Военно-морских сил Украины фрегат "Гетман Сагайдачный"

Источник: © public domain Флагман Военно-морских сил Украины фрегат "Гетман Сагайдачный"Источник: © public domain

Военная прокуратура Южного региона Украины обратилась в суд с требованием взыскать штраф с предприятия-подрядчика за недостаточный ремонт флагмана украинских ВМС фрегата "Гетман Сагайдачный", сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на сайт ведомства.

В сообщении говорится, что Военной прокуратурой Украины выявлен факт поломки дизельного двигателя фрегата вскоре после ремонта, проведенного в рамках выполнения гособоронзаказа.

Отмечается, что, несмотря на нарушение условий контракта, компания-подрядчик не устранила недостатки двигателя по гарантии в течение указанного срока.

В прокуратуре также отмечается, что, учитывая возможные отрицательные последствия для боеготовности ВМС ВСУ и с целью устранения нарушений закона, военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций в интересах государства на сумму 668 тыс. гривен.