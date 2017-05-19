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Флагман украинских ВМС "Гетман Сагайдачный" сломался сразу после ремонта

22.05.2017 Военно-промышленный курьер 128 0
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Гетман Сагайдачный
Флагман Военно-морских сил Украины фрегат "Гетман Сагайдачный"
Источник: © public domain

Военная прокуратура Южного региона Украины обратилась в суд с требованием взыскать штраф с предприятия-подрядчика за недостаточный ремонт флагмана украинских ВМС фрегата "Гетман Сагайдачный", сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на сайт ведомства.

В сообщении говорится, что Военной прокуратурой Украины выявлен факт поломки дизельного двигателя фрегата вскоре после ремонта, проведенного в рамках выполнения гособоронзаказа.

Отмечается, что, несмотря на нарушение условий контракта, компания-подрядчик не устранила недостатки двигателя по гарантии в течение указанного срока.

В прокуратуре также отмечается, что, учитывая возможные отрицательные последствия для боеготовности ВМС ВСУ и с целью устранения нарушений закона, военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций в интересах государства на сумму 668 тыс. гривен.
19.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Украина
Проекты
Гособоронзаказ

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