Второй опытный образец тяжелого беспилотного летательного аппарата "Альтаир"

В опубликованном татарстанским веб-ресурсом "БИЗНЕС Online" видеоролике о посещении 16 мая 2017 года Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова Секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым и полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем, "засветился" заснятый на заводском аэродроме второй опытный образец беспилотного летательного аппарата тяжелого класса "Альтаир" (бортовой номер "02"). Первым опытным образцом был прототип-демонстратор БЛА "Альтаир", начавший полноценные летные испытания в июле 2016 года.

Второй опытный образец беспилотного летательного аппарата тяжелого класса "Альтаир" (бортовой номер "02") разработки АО "НПО ОКБ имени М.П. Симонова" (Казань) при участии АО "Группа Кронштадт" (Санкт-Петербург), на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова. Казань, 16.05.2017 (с) www.business-gazeta.ru (via altyn73.livejournal.com )

Разработка аппарата "Альтаир" в классе взлетного веса 5000 кг ведется в АО "НПО ОКБ имени М.П. Симонова" (Казань) при участии АО "Группа Кронштадт" (Санкт-Петербург) по контракту 2011 года с Министерством обороны России в рамках НИР "Альтиус-М". Строительство аппаратов осуществляется на АО "КАПО-Композит", созданном на основе одного из цехов Казанского авиационного завода. Полноценные летные испытания первого прототипа-демонстратора БЛА "Альтаир" (бортовой номер "01") были начаты в июле 2016 года.

В марте 2017 года относительно данной программы сообщалось, что "в прошлом году созданный по этой программе экспериментальный образец тяжелого беспилотника совершил серию успешных испытательных полетов. В декабре полеты были приостановлены. Планируется, что весной-летом испытательные полеты продолжат уже первые опытные аппараты, доработанные по результатам полетов прототипа".

Видео (с) www.business-gazeta.ru :