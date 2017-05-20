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Первые три Як-130 программы 2017 года

22.05.2017 bmpd.livejournal.com 118 0
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Как сообщают, 18 мая 2017 года из Иркутска в европейскую часть России вылетели три новых учебно-боевых самолета Як-130 постройки Иркутского авиационного завода (ИАЗ) ПАО "Корпорация "Иркут". Машины имеют достаточно необычную нумерацию - красные бортовые номера "01", "50" и "100" (предположительные серийные номера 1318, 1319 и 1320). Место назначения самолетов неизвестно. Это первые серийные Як-130, построенные ИАЗ для ВКС России по программе 2017 года.

Один из трех первых переданных ВКС России по программе 2017 года Иркутским авиационным заводом ПАО "Корпорация "Иркут" учебно-боевых самолетов Як-130 (бортовой номер "100 красный", предположительный серийный номер 1320) во время промежуточной посадки при перелете из Иркутска в Европейскую чать России. 19.05.2017 (с) Илья Соловьёв / vonsolovey.livejournal.com

Данные самолеты построены ИАЗ в рамках контракта на поставку ВКС России до конца 2018 года 30 самолетов Як-130, заключенному Министерством обороны России в апреле 2016 года. Первые десять самолетов Як-130 по данному контракту (машины с красными бортовыми номерами с "40" по "49" - серийные номера с 1308 по 1317) были переданы ВКС в октябре-декабре 2016 года и поступили в состав 200-й учебной авиационной базы в Армавире (Краснодарский край), обеспечивающей подготовку восстановленного Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ) имени А. К. Серова.

С передачей ВКС России первых трех самолетов Як-130 в 2017 году, общее количество серийных машин этого типа, поставленных Министерству обороны России, достигло 92 единиц - из них 12 первых двух серий были построены на ОАО "Нижегородский авиационный завод "Сокол", а еще 80 - на Иркутском авиационном заводе. На начало года в составе 209-й учебной авиационной базы КВВАУЛ в Борисоглебске находились 42 самолета Як-130 (в том числе восемь фактически неэксплуатируемых машин нижегородской постройки), а в составе 200-й учебной авиационной базы КВВАУЛ в Армавире - 40 единиц.


Первые три переданных ВКС России по программе 2017 года Иркутским авиационным заводом ПАО "Корпорация "Иркут" учебно-боевых самолетов Як-130 с бортовыми номерами "01 красный", "50 красный" и "100 красный" (предположительные серийные номера 1318, 1319 и 1320) во время промежуточной посадки при перелете из Иркутска в Европейскую чать России. 19.05.2017 (с) Илья Соловьёв / vonsolovey.livejournal.com
20.05.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Як-130
Компании
ИАЗ
ИРКУТ НПК
Минoбороны РФ

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