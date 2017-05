Американо-саудовские оружейные мегасделки

Во время своего официального визита в Саудовскую Аравию 20 мая 2017 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал в Эри-Рияде с саудовским высшим руководством пакет соглашений и меморандумов по двухстороннему военно-техническому сотрудничеству на общую сумму 109,7 млрд долл.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд награждает президента США Дональда Трампа высшей наградой Cаудовского королевства - орденом короля Абдулазиза аль-Сауда. Эр-Рияд, 20.05.2017 (с) Evan Vucci / AP

Как сообщает Dave Majumdar в статье "How the United States Is Turning Saudi Arabia Into a Military Juggernaut" на веб-сайте американского журнала "The National Interest", из этого объема лишь 12,5 млрд долл составляет пакет из восьми соглашений по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS), действительно полностью согласованных сторонами и формально подписанных днем ранее - 19 мая.

Остальные 95,2 млрд долл фигурируют лишь в составе подписанного 20 мая Трампом и саудитами меморандума о намерениях, состоящего из 34 пунктов. Переговоры по этим 34 предполагаемым сделкам еще будут продолжены, причем в этот список входят как потенциальные межправительственные соглашения по линии FMS, так и потенциальные контракты по линии прямых коммерческих продаж американскими компаниями (Direct Commercial Sales - DCS).

Подробности по обеим частям соглашений (и заключенным, и вошедшим в меморандум) не приводятся. Тем не менее, сообщается, что в рамках этих оружейных мегасделок Саудовская Аравия планирует приобрести комплексы противоракетной обороны THAAD, дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot и ракеты к ним, аэростатные радиолокационные системы, системы контроля и охраны границ и побережья, РЛС обнаружения артиллерийских позиций, бронетанковую технику (возможно, в рамках известной "канадской мегасделки с General Dynamics - сообщается о возможности организации сборки ее машин в Саудовской Аравии), дополнительные танки Abrams, 155-мм буксируемые гаубицы М777, большое количество вертолетов, и др.

Относительно вертолетов известно, что, видимо, в число подписанных 19 мая соглашений вошла ранее объявленная продажа Саудовской Аравии по линии FMS 48 транспортных вертолетов Boeing CH-47F Chinook (ранее заявляемая стоимость поставки 3,51 млрд долл.), и, кроме того, корпорацией Lockheed Martin было подписано соглашение потенциальной стоимостью 6 млрд долл об организации сборки в Саудовской Аравии 150 многоцелевых вертолетов Sikorsky S-70i International Black Hawk (при этом неясно, вошло ли это соглашение в список оборонных, или также подписанных "экономических").

В отношении военно-морской техники известно, что, видимо, в меморандум входят давно обсуждавшиеся и уже объявлявшиеся планы постройки для Саудовской Аравии четырех многоцелевых надводных боевых кораблей Multi-Mission Surface Combatant (MMSC), которые будут являться развитием строящихся для ВМС США "литторальных" боевых кораблей Littoral Combat Ship (LCS) типа Freedom (вариант LCS разработки корпорации Lockheed Martin) ранее заявленной общей оценочной стоимостью поставки, включая оборудование, вооружение и ракетный боезапас, и техническю поддержку, 11,25 млрд долл.; а такжк 30 скоростных сторожевых катеров типа Mk V (более 1 млрд долл).

Со стороны bmpd в целом, стоит отметить, что, за исключением, возможно, комплексов ПРО THAAD (окончательное соглашение по которым, видимо, еще не достигнуто), остальная часть подписанных пакетов, как можно судить, обсуждалась сторонами уже длительное время, не является принципиально новым, и агрегатирование их в единую якобы "мегасделку" вызвано скорее пиар-соображениями администрации Трампа. Вопреки громадной заявленной стоимости, эти соглашения, даже в случае их полной реализации (которая к тому же неизбежно растянется на долгие годы) не приведет к радикальному повышению военного потенциала Саудовской Аравии, тем более, что часть закупок направлена на замену устаревшей техники.