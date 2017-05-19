Дизельные субмарины освоят "Томагавки"
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Крылатые ракеты Tomahawk полноценно "пропишутся" на дизельных подлодках. Вчера, 18 мая, портал defensenews.com сообщил о том, что на выставке IMDEX Asia 2017, которая проходит в эти дни в Сингапуре, шведская компания Saab продемонстрировала макет модернизированной дизель-электрической субмарины проекта A26, оснащённой вертикальными пусковыми установками для ракет Tomahawk.
Сегодня вертикальные пусковые установки для ракет Tomahawk присутствуют только на атомных подлодках, несущих службу в составе ВМС Великобритании и США. Кроме того, некоторые модели дизель-электрических субмарин оснащены торпедными отсеками, модифицированными для запуска "Томагавков".
Масштабный макет субмарины Saab A26 с вертикальными установками для крылатых ракет. Источник: defensenews.com
Если новая модификация субмарины Saab A26 будет воплощена в металле, она станет первой дизель-электрической подлодкой, способной нести крылатые ракеты в вертикальных пусковых установках. В компании Saab указывают, что новым проектом уже заинтересовались некоторые страны.
В стандартном варианте А26 является модульной субмариной водоизмещением 1900 т. Основное предназначение — ведение операций в прибрежных водах. Длина подлодки — 63 м, численность экипажа составит от 17 до 26 человек. Подводная лодка шведского производства получит воздухонезависмый двигатель Стирлинга, что позволит ей выполнять боевые задачи без всплытия до 20 суток. Модуль с установками для крылатых ракет добавит субмарине 10 м длины и порядка 400–500 т массы. В варианте, представленном на IMDEX Asia 2017, модуль оснащается тремя пусковыми установками вместимостью 6 ракет каждая.
Вертикальные пусковые установки для крылатых ракет Tomahawk. Источник: defensenews.com
Первым покупателем подлодок А26 являются вооружённые силы Швеции, которые заказали постройку двух единиц. Первая из них должна быть готова к 2022 году. Благодаря модульной конструкции монтаж модуля с вертикальными пусковыми установками для ракет Tomahawk возможен как в новые субмарины, так и в уже строящиеся.
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19.05.2017
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