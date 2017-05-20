Удар во фланг: как создавался "король воздушного боя" Су-27



Истребитель Су-27

Источник: © ПАО "ОАК" Истребитель Су-27Источник: © ПАО "ОАК"

ТАСС рассказывает об истребителе, который дал начало целому семейству современных боевых самолетов марки "Су"

20 мая исполняется 40 лет со дня первого полета советского экспериментального истребителя четвертого поколения Т-10-1. Машина стала первым прототипом семейства истребителей, известных как Су-27.

Самолет создавался как ответ на американский истребитель F-15, но в итоге превзошел его и не раз признавался одним из лучших боевых самолетов минувшего столетия. При этом история создания "сушки" началась с попытки не совсем удачного шпионажа советской разведки.

Превзошел "американца"

К разработке ОКБ Сухого (ныне — подразделение ПАО "Компания "Сухой" в составе Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК) приступило в 1969 году, в 1975-м завершилось эскизное проектирование, а спустя год началась постройка первого опытного самолета. Разработкой руководили генеральный конструктор Павел Сухой (на ранних этапах проекта), главные конструкторы Наум Черняков, Михаил Симонов, Артем Колчин и Алексей Кнышев. Рабочий шифр проекта — Т-10.

Самолет создавался как ответ на американский истребитель McDonnell Douglas F-15 Eagle.

Мало кто знает, что чертежи американского истребителя F-15, который к тому времени еще не взлетел, каким-то образом получили наши разведчики и переслали в ОКБ. Как рассказывал мне Михаил Петрович Симонов, по ним стали делать прототип нашей машины, которая должна была превзойти по своим тактико-техническим характеристикам "американца"

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

В первом полете Т-10-1 машину пилотировал заслуженный летчик-испытатель Герой Советского Союза Владимир Ильюшин. Летные испытания показали, что истребитель не отвечает техническому заданию.

Литовкин рассказывает, что, когда самолет уже был готов, выяснилось, что "нашим "штирлицам" подсунули, мягко говоря, некорректные чертежи Eagle". Т-10 не мог стать конкурентом реальному американскому "орлу", истребителю для завоевания господства в воздухе.

Отступать было некуда — все параметры нового "Сухого" закреплены секретным постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР. И тогда Симонов пошел на риск с молчаливого согласия министра авиационной промышленности, который был посвящен в эту "авантюру" (ее назвали бы так, если бы работа закончилась неудачей), и сделал новый самолет под тем же шифром, но с совсем другими летно-техническими характеристиками

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

В 1979–1981 годах конструкцию значительно переработали: при сохранении общей компоновки опытный истребитель Т-10С получил крыло новой формы и увеличенной площади, иные обводы мотогондол, сильно разнесенное двухкилевое оперение и другое. Практически был создан новый самолет, который уже с незначительными доработками пошел в массовое производство. Первый серийный Су-27 поднялся в небо в июне 1982 года.

И не F-15, а именно Су-27 стал по-настоящему истребителем завоевания господства в воздухе. Королем воздушного боя

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

Су-27 серийно строился с 1981 года на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина).

В эксплуатацию в Военно-воздушные силы (ВВС) Советского Союза поступил в 1985 году. Официально был принят на вооружение спустя пять лет и стал одним из основных истребителей российских ВВС (ныне в составе Воздушно-космических сил, ВКС).

Признание и заслуги

Су-27 — многоцелевой сверхзвуковой всепогодный фронтовой истребитель четвертого поколения, по классификации НАТО — Flanker-B (в переводе означает "удар во фланг". — Прим. ТАСС).

С появлением этой машины в строевых частях резко выросли боевые возможности истребительной авиации. Летчики ВВС и ПВО Советского Союза впервые получили на вооружение самолет, который мог на равных противостоять лучшим зарубежным истребителям.

Шеф-пилот ОКБ Сухого Виктор Пугачев в конце 80-х годов установил на Су-27 восемь не превзойденных до настоящего времени мировых рекордов скороподъемности. На этом самолете им были совершены уникальные перелеты над Северным Ледовитым океаном с дозаправкой в воздухе и посадкой на ледовый аэродром на острова Греэм-Белл (Земля Франца-Иосифа). Именем пилота названа одна из фигур высшего пилотажа — "Кобра Пугачева", впервые продемонстрированная на публике в 1989 году на авиасалоне во французском Ле-Бурже.

Лучший истребитель ХХ века и лучший истребитель первого десятилетия ХХI века — это отзывы о нем — о Су-27 и о его модификациях: от Су-30 до Су-34 и Су-35. Среди многофункциональных истребителей четвертого поколения и поколения 4++ этим российским машинам нет равных. И на международных авиационных салонах, и в воздушном бою

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

Су-27 стал символом истребительной авиации конца XX века и дал начало целому семейству самолетов. На его базе разработаны:

палубный истребитель Су-33 (Су-27К) со складывающимися консолями крыла и горизонтального оперения;

двухместный истребитель-перехватчик Су-30 (Су-27ПУ);

двухместный фронтовой бомбардировщик Су-34 (Су-27ИБ);

глубоко модернизированный многоцелевой истребитель Су-35;

экспортные варианты ряда модификаций.

Источник: © Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

В настоящее время производителем поставляются модернизированные Су-27СМ3 и Су-27СКМ (экспортный). Собственные варианты модернизации разработаны на Украине. Созданные на базе Су-27 модификации различного назначения сегодня находятся на вооружении ВКС России и более 30 стран мира. Всего построено более 800 единиц, включая Shenyang J-11 — лицензионный вариант, который производится в Китае на заводах авиастроительной корпорации Shenyang.

С 1991 года по октябрь 2016-го на одноместных Су-27П (модификация для воздушных сил ПВО) и Су-27УБ выступала известная авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи". В настоящее время она полностью укомплектована новыми истребителями Су-30СМ.

Авторитетный международный журнал Flight International признал Су-27 одним из лучших боевых самолетов минувшего столетия. А американское издание National Interest неоднократно включало его в пятерку лучших боевых самолетов ВС РФ и самого "убойного" российского оружия.

В ходе эфиопо-эритрейской войны 1999–2000 годов самолеты этого типа из состава ВВС Эфиопии сбили три эритрейских МиГ-29. Также Су-27 принимали участие в боевых действиях на территории Абхазии, Южной Осетии и Украины.

О характеристиках "сушки"

Су-27 выполнен по интегральной аэродинамической схеме, его крыло плавно сопрягается с фюзеляжем, образуя единый несущий корпус. Вертикальное оперение двухкилевое, горизонтальное — из цельноповоротных консолей (на некоторых модификациях также установлено переднее горизонтальное оперение).

Два турбореактивных двухконтурных двигателя АЛ-31Ф с форсажными камерами расположены в мотогондолах под хвостовой частью фюзеляжа. Шасси — трехопорное убираемое.

Длина самолета — 21,93 м.

Размах крыла — 14,7 м.

Высота — 5,93 м.

Практический потолок — от 17 250 до 18 500 м (в зависимости от модификации).

Максимальная взлетная масса — от 30 000 до 30 500 кг (также зависит от модификации).

Самолет способен развивать скорость до 2125 км/ч. Экипаж — 1 или 2 человека (в зависимости от модификации).

Су-27 вооружается ракетами "воздух — воздух" и "воздух — поверхность" разных типов (имеет от 10 до 12 узлов подвески ракет). Также на самолете установлена автоматическая авиационная пушка калибра 30 мм (скорострельность — 1500 выстрелов в минуту, боезапас — 150 снарядов).

Роман Азанов

В материале использованы данные "ТАСС-Досье" и управления по работе со СМИ ПАО "Компания "Сухой"