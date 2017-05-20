Первый взвод Минобороны вылетел в Арктическую зону для проведения экологической очистки



Арктический комплекс «Северный клевер»

Источник: www.sdelanounas.ru Арктический комплекс «Северный клевер»Источник: www.sdelanounas.ru

В этом году мероприятия по экологической очистке территории воинских частей, гарнизонов, военных полигонов Арктической зоны проводятся на архипелаге Новая Земля и архипелаге Новосибирские острова

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Первый взвод, сформированный в Центральном военном округе для экологической очистки земель Министерства обороны в Арктической зоне, вылетел в Норильск. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"В понедельник планируется отправка дополнительного отряда из 94 военнослужащих для выполнения задач экологической очистки архипелага Новая Земля, - добавил замглавы Минобороны. - Отправка взводов экологической очистки Минобороны завершится в начале июня. На остров Врангеля, острова Котельный и Кильдин взводы экологической очистки Восточного военного округа (ВВО) и Северного флота (СФ) вылетят позже, в начале июня. В местах, где предстоит выполнять работы, еще лежит снег".

В этом году мероприятия по экологической очистке территории воинских частей, гарнизонов, военных полигонов Арктической зоны проводятся на архипелаге Новая Земля и архипелаге Новосибирские острова, а также на других объектах. Всего предстоит собрать более 3,9 тыс. тонн металлолома. Личный состав обеспечен инженерной техникой, специальным оборудованием и необходимыми материальными средствами. Все военнослужащие прошли всестороннюю подготовку, изучили меры безопасности при проведении работ по экологической очистке, в том числе при работе со специальным оборудованием предназначенным для резки метала и прессования.

В период с 1 июня по 1 октября 2016 года силами взводов собрано 6054 тонн металлолома и вывезено на материк 4778 тонн. Кроме того, на Центральном полигоне Российской Федерации ликвидировано 90 списанных зданий. Общая площадь очищенной территории достигла 162 га.