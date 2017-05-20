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Белоруссия создала противотанкового робота "Богомол" массой почти две тонны

22.05.2017 ТАСС 186 0
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Богомол
Самоходный противотанковый роботизированный комплекс "Богомол"
Источник: © Алексей Паньшин/ТАСС

Главный конструктор по данной работе Андрей Анисимов сказал, что на данный роботизированный комплекс может быть установлено три типа управляемых ракет

МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Белорусская компания "Белспецвнештехника - Новые технологии" создала и впервые показала на выставке "Милекс-2017" самоходный противотанковый роботизированный комплекс "Богомол". Об это сообщил в субботу ТАСС главный конструктор по данной работе Андрей Анисимов.

"Комплекс показан впервые, его разработка была начата не так давно, и мы уже имеем первые результаты по данной работе. Серийное производство будет организовано достаточно быстро, на представленной модели обкатываются различные технические решения", - сказал Анисимов.

По его словам, машина сделана с нуля без каких-либо заимствований. "На выставке представлен экспортный вариант, но, если белорусские Вооруженные силы будут заинтересованы в подобных роботах, нет никаких проблем поставить их на вооружение", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный комплекс может быть установлено три типа управляемых ракет. "Это ракеты класса "Шершень" с лазерной системой наведения, это "Фагот", "Конкурс", "Метис" либо с радиокомандной системой управления, либо с проводной системой управления", - пояснил Анисимов.

Конструктор уточнил, что пуск ракет может осуществляться практически в любую погоду и в различных условиях видимости. Масса комплекса с полной боевой загрузкой и полными баками составляет 1850 кг. "Его можно транспортировать с помощью легкового автомобиля, к которому будет прикреплена специальная платформа", - сказал Анисимов.

Международная выставка "Милекс-2017" открылась в субботу в Минске и продлится до 22 мая.
20.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Белоруссия
Продукция
Метис
Проекты
РТК

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