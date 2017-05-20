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Названы заинтересовавшие Латинскую Америку марки российской военной техники

22.05.2017 Lenta.ru 229 0
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Т-90МС
Танк Т-90МС на выставке IDEX 2017
Источник: © Николай Новичков/ВТС-ТАСС

Ряд стран Латинской Америки хотят приобрести у России самолеты-амфибии Бе-200, предназначенные для борьбы с пожарами. Об этом, как передает "Интерфакс", сообщил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.

Он отметил, что переговоры осложняются трудным экономическим положением в регионе в связи с продолжающимся общемировым кризисом и сохраняющимися низкими ценами на углеводороды.

Также государства региона в ближайшее время могут купить у России реактивные системы залпового огня (РСЗО). "У СПЛАВа (ведущий производитель РЗСО — прим. "Ленты.ру") есть хорошие наработки, я ответственно заявляю, что они ведут переговоры с рядом стран. Надеемся, что выйдем на контракты, переговоры находятся в высокой степени готовности", — сказал Пунчук.

Кроме того, по его словам, власти Перу заинтересованы в модернизации танков Т-55, поставленных во времена СССР. Позднее, добавил он, возможно заключение контракта с Перу на поставку танков Т-90С.

Пунчук заявил, что завершающаяся в Перу выставка СИТДЕФ-2017 показала, что власти страны намерены продолжать сотрудничество с Россией в военно-технической сфере.

Шестая международная выставка оборонных технологий, вооружений и систем предотвращения стихийных бедствий СИТДЕФ-2017 проходит в Перу с 18 по 21 мая.
20.05.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Перу
Россия
Продукция
Бе-200
Т-55
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
ФСВТС РФ

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