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У новой госпрограммы вооружений будут новые приоритеты

22.05.2017 Ведомости 357 0
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Парад Победы
Российские военнослужащие на боевой технике во время репетиции Парада Победы, которая состоялась в Москве 7 мая.
Источник: AFP 2017, Kirill Kudryavtsev

Доля расходов на флот и стратегические ядерные силы будет снижена

На очередном совещании по проблемам перевооружения, прошедшем в четверг в Сочи под председательством президента Владимира Путина, были рассмотрены вопросы сразу двух видов Вооруженных сил и одного рода войск – Воздушно-космических сил (ВКС), Военно-морского флота (ВМФ) и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Накануне обсуждалось перевооружение сухопутных сил общего назначения – Воздушно-десантных и Сухопутных войск, а завершится серия совещаний в пятницу рассмотрением вопросов военной космической программы (в Вооруженных силах за нее отвечают ВКС, в составе которых находятся Космические войска).

По словам человека, близкого к военно-промышленной комиссии, приоритеты совещаний определяет Минобороны и они отражают наиболее злободневные вопросы новой госпрограммы вооружений (ГПВ) до 2025 г. Так, в этот раз вообще не было обсуждения перевооружения ПВО, а ВКС, ВМФ и РВСН объединили в одно совещание, поскольку вопросы сухопутных сил и военного космоса особенно актуальны. Конфликты последнего времени показали необходимость приоритетного перевооружения сухопутчиков, поскольку они несут большую нагрузку, поясняет собеседник. А актуальность космических проблем вызвана неудачами последнего времени: они выразились во временном прекращении запусков ракет «Протон» из-за выявленного дефекта двигателей, а также в том, что производство спутников в наибольшей степени пострадало от западных санкций из-за использования импортных электронных комплектующих. Кроме того, в условиях сокращения гражданской части космической программы для планирования работы «Роскосмоса» требуется понимание планов военных, к тому же у «Роскосмоса» с Минфином остаются разногласия по размеру финансирования программы строительства и поддержания космодромов.

Новый флот

28 кораблей, способных выполнять задачи вдали от берега, строится для ВМФ. Из них 9 корветов, 5 фрегатов, 17 подлодок всех типов и два десантных корабля

Путин в четверг заявил, что «доля современных образцов вооружения в ВКС сейчас доведена до 66%, а к концу этого года должна немного возрасти и составить 68%». Флот при этом за 2016 г. пополнился 24 новыми кораблями и судами обеспечения, в том числе фрегатами и подводными лодками, оснащенными крылатыми ракетами большой дальности «Калибр». Доля современных образцов ВМФ сейчас составляет 47% и до конца года должна возрасти до 55%. Что касается РВСН, то современные комплексы мобильного и шахтного базирования «уже составляют 62%, к концу 2017 г. их доля увеличится до 72%», отметил президент.

По словам топ-менеджера одного из холдингов оборонной промышленности, по тематике прошедшего в четверг совещания проблемы есть и с производством вооружений для РВСН, где главной задачей является выдерживание сроков создания новой тяжелой шахтной ракеты «Сармат», создаваемой взамен разработанного на Украине «Воеводы». Есть серьезные проблемы и у ВКС – в частности, срыв сроков модернизации бомбардировщиков дальней авиации и производства транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Но больше всего вопросов к кораблестроителям, и, видимо, не случайно в ГПВ до 2025 г. перед ними стоят не самые амбициозные и дорогостоящие задачи.


Алексей Никольский
19.05.2017
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Страны
Украина
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
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