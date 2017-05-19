Специалисты Росгвардии займутся мониторингом соцсетей
|
|
Сайт Росгвардии
Источник: РИА Новости
Таким образом планируется предотвращать действия экстремистов
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ начнет подготовку сотрудников по мониторингу соцсетей. Об этом заявил в пятницу журналистам замкомандующего войсками Росгвардии, генерал-полковник Сергей Меликов, передает "Интерфакс".
По словам Меликова, "подобные учебные группы" уже работают в Пермском военном институте. А сама деятельность специалистов по мониторингу социальных сетей могла бы предотвращать ЧП, подобные нападению боевиков на часть Росгвардии в станице Наурской в Чечне. Меликов добавил, что тогда руководство боевыми группами осуществлялось через соцсети.
24 марта группа боевиков из восьми человек совершила вооруженное нападение на воинскую часть в Наурском районе Чечни. В ходе завязавшейся перестрелки шесть членов банды были ликвидированы, а предположительно двоим удалось скрыться. Со стороны Росгвардии также погибли шесть человек, еще трое получили ранения.
Андрей Сердечнов
|
19.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.05.2017 Росгвардия увеличила набор в свои вузы из-за нехватки кадров
22.05.2017 В Росгвардии не исключили возможность создания академии ведомства
18.05.2017 Утвержден перечень объектов, которые будут охранять войска Росгвардии
16.05.2017 Судьбу российских ударных дронов может решить новая программа вооружений
15.05.2017 "Калашников" отрабатывает технологии роботов будущего на "Нахлебнике"
10.05.2017 Валерий Побежимов: «Шойгу – это сибиряк, что вы! Он всех вытащит и всех победит»
02.05.2017 Путин подписал закон о службе по контракту со средним профобразованием
02.05.2017 Бойцы Росгвардии получат водометы для пресечения массовых беспорядков