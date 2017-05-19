Специалисты Росгвардии займутся мониторингом соцсетей

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Источник: РИА Новости Сайт РосгвардииИсточник: РИА Новости

Таким образом планируется предотвращать действия экстремистов

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ начнет подготовку сотрудников по мониторингу соцсетей. Об этом заявил в пятницу журналистам замкомандующего войсками Росгвардии, генерал-полковник Сергей Меликов, передает "Интерфакс".

По словам Меликова, "подобные учебные группы" уже работают в Пермском военном институте. А сама деятельность специалистов по мониторингу социальных сетей могла бы предотвращать ЧП, подобные нападению боевиков на часть Росгвардии в станице Наурской в Чечне. Меликов добавил, что тогда руководство боевыми группами осуществлялось через соцсети.

24 марта группа боевиков из восьми человек совершила вооруженное нападение на воинскую часть в Наурском районе Чечни. В ходе завязавшейся перестрелки шесть членов банды были ликвидированы, а предположительно двоим удалось скрыться. Со стороны Росгвардии также погибли шесть человек, еще трое получили ранения.

Андрей Сердечнов