Россия и Эквадор ведут переговоры о дополнительных поставках вертолетов
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Вертолёт Ми-8
Источник: © РИА Новости / Нина Зотина
ЛИМА (Перу), 19 мая - РИА Новости. Россия и Эквадор ведут переговоры о новых поставках вертолетной техники в интересах Кито и организации системы ее послепродажного обслуживания, заявил РИА Новости в пятницу в ходе выставки вооружений SITDEF-2017 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, возглавляющий российскую делегацию на салоне, Анатолий Пунчук.
Выставка SITDEF-2017 проходит в столице Перу Лиме в период с 18 по 21 мая.
"В марте текущего года в Кито проведено очередное заседание Межправительственной российско-эквадорской комиссии по ВТС. Обсужден широкий круг вопросов, в том числе формирование договорно-правовой базы в области ВТС, организация системы послепродажного обслуживания ранее поставленных вертолетов и поставка дополнительных партий данной техники", - сказал Пунчук.
При этом собеседник агентства отметил, что открывать на территории Эквадора сервисные центры по обслуживанию ранее поставленной российской военной техники стороны пока не планируют.
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), на сегодняшний день Эквадор эксплуатирует 9 российских вертолетов Ми-8/17.
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19.05.2017
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