Корабли Черноморского флота нашли на учениях в море новую подлодку "Старый Оскол"
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Подводная лодка "Старый Оскол"
Источник: © Руслан Шамуков/ТАСС
"Старый Оскол" - третья подлодка проекта 636.3 ("Варшавянка"), недавно поступившая на Черноморский флот
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Корабли Черноморского флота (ЧФ) на учениях искали подлодку условного противника, которую изображала субмарина "Старый Оскол". Об этом журналистам сообщил представитель флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.
"Корабельная противолодочная ударная группа в составе сторожевого корабля "Сметливый" и малого противолодочного корабля "Суздалец" осуществила поиск подводной лодки условного противника, в роли которой выступила субмарина "Старый Оскол", - сказал он.
Экипажи кораблей также выполнили противолодочные торпедные стрельбы и нанесли удар по подводной цели реактивными глубинными бомбами. "По итогам учения действия противолодочных сил были признаны успешными", - добавил Трухачев.
"Старый Оскол" - третья подлодка проекта 636.3 ("Варшавянка"), недавно поступившая на Черноморский флот. Всего для ЧФ построено шесть таких субмарин, еще шесть с этого года начнут строить для Тихоокеанского флота.
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19.05.2017
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